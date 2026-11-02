Feijóo exige dimisión de Puente por accidente de Urda y critica gestión del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo culpa al Gobierno del accidente de Urda que dejó 69 muertos, exige la destitución de Óscar Puente y critica la actitud de Pedro Sánchez por priorizar encuestas sobre las familias.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado este lunes un tono de fuerte condena política hacia el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Urda, Toledo. En esta dramática circunstancia, donde ya se confirmaron al menos 69 fallecidos, Feijóo ha deslindado explícitamente a los trabajadores del centro de control de Atocha de cualquier responsabilidad, acusando al Ejecutivo de buscar chivos expiatorios para ocultar sus propios errores de gestión.

Feijóo deslinda responsabilidad a los controladores de Atocha

Feijóo ha sostenido que el Gobierno está actuando con premura en buscar culpables individuales, como si todo el complejo sistema ferroviario español pudiera resumirse en el error de un solo trabajador. Durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada en Madrid, ha asegurado que el Ejecutivo tardó horas en reaccionar para encontrar un responsable, mientras que los equipos de rescate trabajaban incansablemente para salvar vidas en el lugar del siniestro.

Also read El PP critica que Puente 'busque una cabeza de turco' en el accidente de Urda

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha subrayado que esta actitud demuestra una falta de comprensión sobre la complejidad de las infraestructuras críticas. Ha argumentado que culpar únicamente a los controladores ignora los sistemas de seguridad, el mantenimiento preventivo, la conservación de las vías y la supervisión política que son esenciales para garantizar la seguridad en el transporte ferroviario de alta velocidad.

Críticas al Gobierno por la gestión de Urda y Adamuz

El líder popular no solo atacó la respuesta inmediata al desastre de Urda, sino que también relacionó este evento con el accidente anterior en Adamuz ocurrido hace unos meses. Feijóo señaló que, nueve meses después del siniestro en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, las familias de las víctimas seguían sin saber qué ocurrió exactamente para que no se detectara la rotura de un raíl.

Advertisement

Ha calificado la capacidad del actual Gobierno para gestionar estas crisis como insuficiente, afirmando que ha fallado todo lo que puede fallar en ambos accidentes, lo que evidencia una mala gestión estructural. Para Feijóo, la suma de estos dos desastres, que han causado más de 115 muertos, exige una responsabilidad política clara que el Ejecutivo se niega a asumir de forma directa.

Exige el cese de Óscar Puente por cálculo electoral

El núcleo de su ataque se centró en la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente. Aunque Puente había puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Sánchez, Feijóo insistió en que no ha dimitido ni ha sido cesado, manteniéndose en su puesto por puro cálculo electoral. El líder popular afirmó tener evidencia de que se están realizando encuestas internas para decidir si el cese del ministro perjudica o beneficia políticamente al Partido Socialista en futuras elecciones.

Feijóo reprochó a Sánchez mantener a Puente en su cargo mientras no se entregan todos los cuerpos a las familias, describiendo la actitud del Presidente del Gobierno como infame, cruel y ruin. Considera que priorizar los sondeos de opinión sobre la dignidad de las víctimas y la rendición de cuentas demuestra un nivel moral inexistente en la dirección actual del país.

El calvario de las familias frente a la campaña política

El presidente popular criticó duramente las declaraciones del ministro Puente, quien habló del calvario que le espera en la campaña electoral. Feijóo replicó tajantemente que el verdadero calvario no lo sufre el ministro, sino las familias que esperan un cuerpo, los heridos que enfrentan una recuperación dolorosa y todo un pueblo afectado por la tragedia.

Advertisement

Feijóo también aprovechó para expresar su total apoyo a los maquinistas, controladores y empleados de Adif y Renfe, destacando que son ellos quienes asumen las consecuencias humanas y profesionales de los fallos estructurales. Ha reclamado explicaciones directas por parte de Pedro Sánchez, quien debe asumir la responsabilidad final de los eventos y garantizar que la verdad se establezca para honrar a las más de 69 personas fallecidas en el accidente de Urda.