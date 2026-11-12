Feijóo en El Hormiguero: Pablo Motos critica a Sánchez y celebra récord de audiencia

Alberto Núñez Feijóo lidera la audiencia en El Hormiguero con un 19%. Pablo Motos revela el rechazo de Pedro Sánchez y detalla las preguntas pendientes para la campaña electoral.

La transmisión del programa 'El Horminguero' alcanzó cifras de audiencia excepcionales durante su emisión reciente, consolidando el segundo mejor resultado anual de la cadena en una jornada marcada por la huelga general. El presentador Pablo Motos, director del espacio televisivo de Antena 3, utilizó el plató para confirmar que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue el único líder político que aceptó la invitación para acudir al programa. Esta visita permitió que la audiencia de televisión disparara sus porcentajes en un contexto de máxima atención mediática.

Réplica al rechazo de Pedro Sánchez en plató

Pablo Motos abrió la sección dedicada a la crítica hacia el presidente en funciones, Pedro Sánchez, revelando que este último había rechazado finalmente su invitación. El presentador no dudó en expresar su descontento público con la decisión, calificando la negativa como una torpeza política y sugiriendo que podía obedecer a un acto de cobardía por parte del líder del gobierno. Esta intervención sirvió para enfatizar el compromiso de la cadena con la transparencia electoral y la igualdad de acceso a los medios.

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Estrategia de convocatoria para las elecciones del 29N

El equipo de 'El Horminguero' había implementado una estrategia intensiva de contacto con los candidatos principales a las elecciones del 29N. Motos detalló que, al igual que en comicios anteriores, contactaron con los dos candidatos con opciones reales de gobernar. Insistieron durante más de un mes con el candidato Pedro Sánchez, realizando llamadas diarias y enviando mensajes para formalizar su presencia por escrito, ofreciéndole todas las opciones posibles para participar en el debate televisivo.

Preguntas pendientes para el presidente Sánchez

Tras enumerar las razones del rechazo, Pablo Motos compartió con la audiencia las preguntas específicas que deseaba hacer a Pedro Sánchez. Entre los temas planteados se encontraban asuntos de alta controversia como la relación con Zapatero, el posicionamiento sobre los okupas y la gestión de la situación con Puigdemont. También se mencionaron políticas sobre el Sáhara y tragedias recientes como las del volcán de La Palma, los accidentes de Adamuz y Urda, o la invasión de Ceuta.

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Contexto de La Revuelta y declaraciones de Broncano

Antes de la llegada de Feijóo, se recordó el contexto de la campaña electoral con declaraciones recientes de David Broncano. El presentador de 'La Revuelta' había revelado en un camerino que él quería hablar con el líder del PP, aunque finalmente fue solo Feijóo quien acudió a 'El Hormiguero'. Esta distinción subraya la importancia estratégica que el espacio de Antena 3 otorga a su formato para los debates políticos, diferenciándose de otros programas de debate en la cadena.

Impacto en la audiencia y próximos pasos

La visita de Alberto Núñez Feijóo a 'El Hormiguero' representa un momento clave en la visibilidad de los candidatos antes de los comicios. El programa aprovecha este tipo de eventos para mantener el liderazgo en audiencia y generar debate público sobre las propuestas políticas. La cobertura de estos debates continúa siendo fundamental para informar a los ciudadanos sobre las diferencias entre los principales partidos políticos en España, asegurando que la información llegue a una amplia franja de la sociedad.