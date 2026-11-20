Alberto Núñez Feijóo lideró el cara a cara del 19 de noviembre con 192 interrogantes. Pedro Sánchez pidió disculpas por Adamuz y Urda en el debate clave del 29-N.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez protagonizaron el último debate cara a cara previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, una confrontación directa que congregó a diez millones de espectadores en su emisión. El candidato del Partido Popular asumió el control del evento al encadenar una serie sostenida de interrogantes, dejando al presidente del Gobierno sin respuestas directas sobre varios puntos clave, incluyendo la financiación de las primarias.

Dominio dialéctico de 192 preguntas

El análisis cuantitativo de la transcripción revela que el líder popular formuló un total de 192 preguntas durante las casi tres horas y media de debate, mientras que el presidente socialista solo hizo 38 intervenciones de este tipo. Feijóo centró su estrategia retórica en temas como la vivienda, la economía y la corrupción, manteniendo una postura de ataque constante. Esta iniciativa dialéctica fue la característica definitoria de la noche, permitiendo al candidato popular definir gran parte del ritmo de la discusión.

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Disculpas por Adamuz y Urda

Pedro Sánchez reconoció fallos en la gestión de su gobierno y pidió perdón de forma explícita en dos ocasiones distintas. La primera disculpa se dirigió a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda durante el bloque de servicios públicos. La segunda se produjo al abrir el segmento dedicado a la corrupción, donde el presidente socialista admitió haber confiado en personas que no debían hacerlo.

Referencias cruzadas a Abascal y Vox

Mientras que el debate se centró inicialmente en la gestión interna, el presidente socialista introdujo a Santiago Abascal y al partido Vox en 18 ocasiones a lo largo de los cinco bloques temáticos. Su objetivo era advertir sobre el riesgo de un posible pacto entre la derecha tradicional y la ultraderecha. Por el contrario, Feijóo evitó mencionar estos nombres durante todo el encuentro, optando por un discurso más centrado en la competencia directa con el PSOE.

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Euforia en la sede del Partido Popular

La percepción generalizada entre los espectadores y analistas fue de una victoria clara para Alberto Núñez Feijóo, quien dejó una pregunta sin respuesta sobre quién pagó las primarias al PSOE. Desde la sede del Partido Popular se desató la euforia con gritos de ¡Sí, sí, sí, el cambio ya está aquí!, reflejando la satisfacción del candidato tras un debate que consideró exitoso. El líder popular apeló a la decencia y a la gestión como pilares de su oferta política.

Movilizaciones para el 29 de noviembre

Ambos líderes instaron a sus bases a seguir luchando por cada voto en las próximas elecciones generales. El PSOE espera movilizar a los indecisos tras el debate, buscando una remontada épica, mientras que el Partido Popular pide no confiarse para ampliar su mayoría. Los ciudadanos tendrán la última palabra este 29 de noviembre para decidir si España va en la dirección adecuada según sus preferencias.