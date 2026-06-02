Feijóo descarta visitar a Puigdemont para negociar moción de censura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado visitar a Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica, para negociar una moción de censura, a pesar del desafío lanzado por Jordi Turull, secretario general de Junts.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha descartado visitar a Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica, para negociar una moción de censura , a pesar del desafío lanzado por Jordi Turull, secretario general de Junts .

Durante su intervención en la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona, Feijóo afirmó que no busca favores y que devolverá la decencia al país, con o sin ayuda. Criticó la falta de respeto por la mayoría parlamentaria y resaltó que 184 diputados exigen elecciones inmediatas. Feijóo aseguró que hará todo lo posible para sacar a Sánchez del Gobierno y subrayó la responsabilidad de los grupos parlamentarios en buscar una solución.

A pesar de decir que no pretende 'remover conciencias' ni buscar 'atajos' para llegar a la Moncloa, Feijóo ha asegurado que hará 'todo lo posible' para echar a Sánchez del Gobierno. Eso sí, en su intervención Feijóo no ha mencionado la idea de visitar a Puigdemont ni de presentar una moción.

'No hay respeto por la mayoría parlamentaria', ha dicho Feijóo. 'Hay 184 diputados que exigen elecciones inmediatas. Este colapso solo sale devolviendo voz a la gente', ha dicho Feijóo el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

'Solo el PSOE puede convocar elecciones y no lo va a hacer. Los grupos tenemos la responsabilidad. Decencia y elecciones inmediatas. Si quieren, habrá decencia y elecciones.

Hay que hacer esa pregunta a cuatro diputados', añadió. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha lanzado un reto a Feijóo para una 'reunión seria' en Waterloo con Puigdemont si quieren hablar de una moción de censura.

'No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos', ha asegurado Feijóo en su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, donde ha insistido que hará 'todo lo posible' para echar a Sánchez del Gobierno





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