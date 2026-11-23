Alberto Núñez Feijóo rechaza un pacto con el PSOE y apela al voto útil para obtener mayoría absoluta y evitar coaliciones, prometiendo renovar TVE y la ley electoral en su posible gobierno.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en una fase crítica de su campaña electoral mientras busca consolidar una amplia base de apoyo para las elecciones del 29 de noviembre. Durante un mitin celebrado este domingo en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, el candidato popular dejó claras sus intenciones sobre la composición del próximo gobierno español. Feijóo ha reafirmado su deseo de conseguir los suficientes escaños para no necesitar formar coaliciones, priorizando una estrategia que le permita gobernar con la mayor autonomía posible tras la cita con las urnas.

Feijóo rechaza coalición con Vox y apela al voto útil

El objetivo principal del líder popular es alcanzar una mayoría que le permita evitar la necesidad de pactar con Vox. Para ello, ha lanzado un claro llamado al voto útil, instando a los ciudadanos que prefieren una alternativa política a no dispersar su sufragio. Feijóo ha argumentado que la suma de sus votos con los de Vox sigue siendo la llave para acceder al Gobierno, pero prefiere evitar esa dependencia estructural. Su estrategia se centra en convencer a los electores de que un voto para el Partido Popular es la vía más eficiente para cambiar la dirección política del país.

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En este contexto, el candidato ha hecho un pedido directo a los socialistas de verdad dentro del PSOE. Ha exhortado a quienes desean abrir una nueva etapa en el partido a que concentren su voto en torno al PP en el próximo 29 de noviembre. Según Feijóo, esta convergencia electoral serviría para resetear a la formación socialista, devolviéndole su carácter socialdemócrata histórico. Esta maniobra política busca no solo ganar las elecciones, sino transformar el panorama político interno de la oposición tras una posible derrota de Pedro Sánchez.

Feijóo califica a Sánchez de tóxico y niega abstención

La relación entre el candidato popular y el actual presidente del Gobierno se ha enfriado visiblemente en los últimos días. Alberto Núñez Feijóo ha negado rotundamente que se esté planteando acordar una abstención con el PSOE que facilitara un gobierno en solitario del Partido Popular. En un tono contundente, el líder popular ha calificado a Pedro Sánchez de personaje tóxico de la política española, describiéndolo como una persona muy complicada y conflictiva. Estas declaraciones duras subrayan la imposibilidad actual de cualquier entendimiento institucional entre ambas formaciones mayoritarias.

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Además, Feijóo ha descartado la idea de que Pedro Sánchez abandonará la secretaría general del PSOE incluso si el partido sufre una derrota electoral contundente. El popular ha mostrado escepticismo sobre la salida del líder socialista, recordando que Sánchez ya fue separado una vez del partido pero logró regresar mediante lo que él denomina trampas en las primarias. Esta perspectiva refleja la profunda desconfianza que existe en el liderazgo popular hacia la integridad de los procesos internos del PSOE.

Políticas para TVE y ley electoral bajo presión social

Entre las medidas específicas prometidas por Feijóo figura la devolución de la independencia a Televisión Española (TVE). El candidato ha criticado duramente la actual gestión de la corporación, calificándola de televisión norcoreana y señalando que las productoras se están forrando con dinero público independientemente de su audiencia. Feijóo ha anunciado que, de llegar al poder, restablecerá la proporcionalidad y la equidad en el tratamiento informativo para alejar a la cadena de la crítica de sesgo político.

Otro de los pilares de su agenda legislativa es la derogación de la ley electoral vigente. Feijóo ha mantenido su compromiso de cambiar esta normativa, argumentando que los compromisos políticos deben cumplirse y que la situación actual es insostenible. Aunque ha rechazado en el pasado permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña incluso si necesitara el apoyo de formaciones independentistas, ha dejado claro que su objetivo es transformar las reglas del juego electoral para favorecer la estabilidad de los gobiernos salidos de los comicios.

Desafíos para gobernar sin apoyo independentista ni Vox

Mientras el Partido Popular intensifica sus propuestas, otras fuerzas políticas también están definiendo sus líneas rojas. Santiago Abascal ha pedido este fin de semana que no haya pacto con un político que él considera amoral, reforzando la polarización del debate. Por su parte, el líder popular ha abordado el tema de la ley de memoria histórica, asegurando que la derogará porque en la España sanchista aquello que se dice no se va a hacer. Estas posturas enfrentadas marcan el tono de la última semana de campaña.

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El ambiente político se tensa también con preguntas incómodas que han surgido recientemente. Feijóo ha recordado haber sido interpelado sobre si financió las primarias con dinero de la prostitución, una pregunta a la que no obtuvo respuesta en su momento. Este tipo de enfrentamientos personales y políticos evidencian la alta volatilidad del electoralismo español. Los ciudadanos tendrán que decidir en noviembre si prefieren la mayoría absoluta buscada por Feijóo o las alianzas complejas que podrían derivar de otros resultados.

Impacto en la estabilidad del Ibex y la gestión pública

Las promesas electorales también incluyen cambios en la gestión de las grandes empresas públicas. Feijóo ha afirmado que no nombrará en su despacho a los presidentes de empresas del Ibex 35 si estas dependen de decisiones políticas arbitrarias. Esta declaración busca proyectar una imagen de gestión técnica y alejada del clientelismo político, diferenciándose de la práctica actual. Los mercados y la opinión pública están atentos a ver si estas intenciones se traducen en acciones concretas tras la formación del nuevo ejecutivo.

La estrategia del Partido Popular se basa en presentar una alternativa de orden y cambio frente a lo que describe como caos institucional. Cada palabra pronunciada en sus mítines, como los recientes en Murcia, busca captar la atención de los indecisos y movilizar a la base electoral conservadora. El éxito de esta táctica dependerá de su capacidad para convencer a los votantes de que su propuesta de mayoría absoluta es viable y necesaria para el país en el corto plazo.