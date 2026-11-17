El candidato del PP en Guipúzcoa y Vizcaya asegura que el pacto con Bildu ha provocado un rebrote de agresiones y promete endurecer el Código Penal contra la kale borroka.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó la localidad guipuzcoana de Eibar para confrontar directamente la ola de agresiones sufridas por sus candidatos en las elecciones al Parlamento Vasco. Durante su campaña en esta zona, marcada por la hostilidad hacia la derecha española, Feijóo atribuyó la violencia reciente a una causa política concreta: el supuesto blanqueamiento de la organización Bildu por parte del Gobierno central liderado por Pedro Sánchez.

La raíz política de los disturbios callejeros

Feijóo estableció un vínculo causal directo entre las acciones vandálicas y las decisiones políticas actuales. Según afirmó el líder popular, la violencia es una consecuencia directa de que Bildu haya sido legitimada políticamente. El candidato señaló que montaron una organización terrorista, que el Estado les venció y que esa derrota fue vendida como un acuerdo político. Ahora, argumentó, se han encontrado con un gobierno que pacta con ellos buscando la vida fácil en la política.

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El titular del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, dijo públicamente que pacta con Bildu porque en política hay que buscarse la vida. Sin embargo, Feijóo recordó que hay personas que, precisamente por no pactar con esta formación, recibieron amenazas de muerte. Consideró que la política penitenciaria aplicada por el Gobierno ha facilitado que este virus de la violencia se extienda a una parte de la sociedad vasca sin que sea detenido nunca.

Agresiones y disuasión policial en Eibar

La visita a Eibar comenzó con una sensación de calma en la Plaza Unzaga, pero el ambiente cambió drásticamente cuando Feijóo llegó al lugar. Adolescentes lanzaron silbidos, gritos insultantes y consignas como "¡fuera!" tanto en castellano como en euskera. Estos disturbios ocurrieron justo después de que cargos del PP sufrieran ataques con piedras, huevos y cohetes de pirotecnia, recibiendo incluso amenazas directas de muerte donde se les hacía el gesto de la pistola con los dedos.

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A pesar de la tensión, la presencia policial resultó ser un factor disuasorio efectivo. Dos docenas de miembros de la Ertzaintza patrullaban la zona y otros dos se ubicaron en la azotea del Centro Social donde Feijóo iba a hablar. Esta disposición permitió que el edificio acristalado ofreciera una vista completa de la escena desde el interior, protegiendo al candidato mientras saludaba a jóvenes locales como Jon Echeverría, quien resultó ser uno de los objetivos principales de las agresiones previas.

Compromiso de endurecimiento legislativo

Frente a los insultos y la hostilidad manifestada por algunos transeúntes, Feijóo mantuvo una postura firme de no retroceder. Afirmó que los que deben tener miedo son los violentos, no los demócratas. Su propuesta legislativa incluye aplicar la ley estrictamente contra ETA y contra este nuevo fenómeno de violencia callejera. Prometió introducir modificaciones en el Código Penal específicamente diseñadas para parar los actos vandálicos y la kale borroka.

El líder popular criticó duramente la gestión actual, señalando que se ha tratado a Bildu con más respeto que al primer partido de la oposición. Además, destacó que esta organización no ha condenado todavía los asesinatos cometidos por ETA y que mantiene a terroristas en sus listas electorales. Consideró inmoral la forma en que se ha abordado el conflicto, asegurando que el Gobierno anterior había aplicado siempre la ley contra el terrorismo y que ahora se permite su resurgimiento.

Desafíos electorales y proyección futura

Mientras el PP lucha por recuperar terreno, el candidato Jon Echeverría enfrenta una situación electoral compleja. Aunque Feijóo elogió su valentía y lo describió como un personaje interesante que puede ser la vasquista, reconoció que el escaño es muy difícil de conseguir. Las encuestas internas situaban al Partido Popular aún lejos de alcanzar el objetivo, encontrándose a 7.000 votos de distancia de la representación parlamentaria necesaria en Guipúzcoa.

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La campaña continuó con el traslado del equipo hacia Vizcaya, otro escenario crítico donde los cargos del PP habían sufrido agresiones en Bilbao y Baracaldo. La narrativa del Partido Popular se centró en presentar estos incidentes no como hechos aislados, sino como síntomas de una estrategia política fallida del Gobierno central. Al abandonar Eibar, Feijóo observó las caras de rabia que despedían a su furgoneta, confirmando que el desafío para imponer la normalidad democrática sigue siendo intenso en la región.