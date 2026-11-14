Feijóo define la estructura del Gobierno con Vox y prioriza la vivienda

Alberto Núñez Feijóo detalla que la vivienda será competencia de una vicepresidencia en el futuro ejecutivo del PP, vetando a Vox el Ministerio de Hacienda por la necesidad de conocimientos presupuestarios.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha proporcionado detalles cruciales sobre la arquitectura de su futuro Gobierno de coalición con Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante un acto de campaña celebrado en Santiago de Compostela, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el líder popular dejó claro que la política de vivienda ocupará un lugar destacado en la estructura ministerial.

La vivienda como prioridad de vicepresidencia

Alberto Núñez Feijóo confirmó que el departamento de vivienda formará parte de una vicepresidencia, identificándolo como el principal desafío social y económico del país. Aunque anteriormente anunció la intención de eliminar el Ministerio de Vivienda, esta declaración matiza su posición, asegurando que la competencia no desaparecerá sino que se integrará en un rango superior. Sin embargo, el candidato no ha especificado si este departamento mantendrá su estatus de ministerio o si será rebajado a una secretaría de Estado.

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Esta decisión contrasta con la situación actual, donde el ministro de Vivienda y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, fue condenado por corrupción. Feijóo ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que la vivienda ha pasado de ser el problema número quince a convertirse en el número uno debido a la incompetencia administrativa. Su prometa concrete es la construcción de un millón de nuevas viviendas para hacer que el trabajo sirva para adquirir un hogar.

Requisitos técnicos para el acceso a ministerios

El líder popular ha establecido requisitos estrictos para quienes aspiran a formar parte de su executive, enfatizando la necesidad de competencia técnica por encima de la fidelidad partidista. Núñez Feijóo ha declarado explícitamente que para ser ministro es indispensable saber elaborar un presupuesto y comprender el funcionamiento de la administración pública. Ha criticado a aquellos que solo han gestionado su ascenso dentro del partido político, prometiéndose excluir a personas calificadas como incompetentes.

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Esta postura sirve como un filtro implícito para las negociaciones con Vox. El candidato ha señalado que no habrá espacio para quienes no demuestren experiencia previa en la gestión financiera estatal. Al exigir conocimientos presupuestarios, está dificultando la incorporación de figuras de Vox en carteras técnicas complejas, especialmente aquellas que requieren una formación especializada en economía y administración pública.

Vetos estratégicos para la coalición con Vox

Alberto Núñez Feijóo ha delineado con precisión las competencias que vetará a su potencial socio de coalición, Vox. Ha identificado ciertos ministerios de Estado, que típicamente incluyen Exteriores, Interior, Defensa y Justicia, como áreas donde el presidente del Gobierno debe tener la preponderancia en los nombramientos. Estas carteras son consideradas sensibles y estratégicas para la soberanía nacional.

Además de los ministerios de Estado, el candidato del Partido Popular ha vetado explícitamente el Ministerio de Hacienda para Vox. La razón es la falta de experiencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Feijóo ha negado rotundamente la posibilidad de aprender a gestionar Hacienda una vez en el cargo, exigiendo la presencia de equipos técnicos altamente cualificados. Esta restricción protege una de las carteras más críticas de la economía española frente a la influencia del partido de ultraderecha.

Compromiso emocional y proyección política

El acto en Santiago de Compostela también tuvo un fuerte componente personal para Núñez Feijóo, quien recordó su historia con Galicia, región donde fue jefe del ejecutivo autonómico durante tres lustros. Acompañado por Miguel Tellado, su secretario general y candidato por A Coruña, ha expresado que no viene a pedir permiso como lo hizo en 2022, sino a solicitar trabajo y apoyo para gobernar. Ha proclamado su intención de corresponder al esfuerzo de los españoles mediante políticas concretas que mejoren su calidad de vida.

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Miguel Tellado y Alfonso Rueda también intervinieron en el mitin, exhortando a la ciudadanía a cambiar el curso de la historia de España en las quince días restantes antes de la votación. La estrategia del Partido Popular se centra en presentar un Gobierno técnico y eficiente, diferenciándose de la actual administración mediante la exigencia de competencias reales y la protección de ciertos departamentos clave de la influencia de sus socios potenciales.