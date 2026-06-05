Feijóo debe evitar falsas expectativas y alianzas arriesgadas en su camino hacia la Moncloa

Análisis sobre la estrategia del PP: por qué Feijóo no debería forzar una moción de censura y las consecuencias de pactar con independentistas o partidos poco fiables. Se aborda la postura de los empresarios catalanes y la manipulación informativa del Gobierno.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , debe mantener la calma y no generar falsas expectativas sobre una rápida llegada al poder. Si ha esperado tres años para consolidar su liderazgo, puede resistir hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , no tenga más remedio que convocar elecciones.

No es el momento adecuado para una moción de censura, ya que Feijóo aún no cuenta con los votos suficientes para ganarla. Sin embargo, sería aún peor explorar alianzas con dos de los partidos menos confiables del espectro parlamentario, lo que pondría en riesgo futuras relaciones con la formación de Santiago Abascal, de la que el PP depende para gobernar en un escenario futuro.

Es preciso confiar en que el acercamiento a los independentistas de derecha iniciado esta semana por los populares se diluya, pues no augura nada nuevo. ¿Alguien puede creer que Carles Puigdemont o Aitor Esteban votarían a favor de una moción de censura contra un presidente al que pueden seguir extorsionando durante un año más?

Los secesionistas mantienen un doble discurso: públicamente afirman que la legislatura está agotada y piden elecciones inmediatas, pero en privado se niegan a respaldar a Feijóo, pues no tienen incentivos para hacerlo. El análisis subraya que el líder popular debe renunciar a cualquier movimiento orientado a una moción de censura, recordando que estas gestiones incluyen todos los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia de Sánchez.

Si el PP promueve ahora una negociación de censura, otorgaría a La Moncloa la oportunidad de recuperar la agenda informativa y desviar la atención de la crisis judicial en la que están inmersos. Esto ocurre mientras circula la noticia de que podría negociar con Junts su apoyo para expulsar a Sánchez, un escenario muy negativo para el PP, que además recibió la invitación envenenada de los catalanistas de viajar a Waterloo para hablar con el prófugo Carles Puigdemont.

Afortunadamente, Feijóo respondió con un contundente "vamos a hablar de cosas serias", y en un discurso posterior no pidió ayuda al empresariado catalán, sino que afirmó que iba a dignificar España con o sin su apoyo. La burguesía catalana siempre ha jugado a favor del movimiento independentista, aunque haya intentado disimularlo.

Apoyaron el giro soberanista de Artur Mas tras la victoria de CiU en 2010, que luego desembocó en el procés y en la sedición de 2017, y nunca dieron un paso en defensa del constitucionalismo. Mantuvieron una actitud cobarde frente al secesionismo y pactaron con ellos sin dudar.

La negativa de Feijóo el martes los dejó descolocados: esperaban que les pidiera ayuda para que Junts se sumara a acabar con el gobierno de coalición progresista, y en su lugar recibieron una advertencia de que cuando cambien las tornas se acabarán todos los privilegios que Cataluña ha recibido en los últimos años. Quedaron perplejos y se retiraron a esperar las palabras del presidente el miércoles.

Cataluña es una de las pocas comunidades autónomas donde aún gobiernan los socialistas, aunque sea con el apoyo de ERC y gracias a múltiples cesiones políticas y económicas. Los empresarios catalanes siempre se sienten cómodos con quien dice haber pacificado su región.

Tanto es así que se creyeron el anuncio del presidente de que ya trabajan en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027, "que van a reforzar el Estado del bienestar y van a estar a la altura de lo que los ciudadanos merecen". ¿Alguien puede creer que un gobierno que no ha sido capaz de aprobar, ni siquiera presentar, unas cuentas públicas en toda la legislatura (sigue gobernando con los presupuestos de 2023 prorrogados) vaya a hacerlo este otoño?

No es más que un globo sonda para desviar la atención de los casos de corrupción y de sus continuas promesas incumplidas de plantear debates parlamentarios. Ya no le quedan excusas y sabe que no tiene una mayoría parlamentaria para aprobar ninguna ley; por eso lanza una nueva cortina de humo.

El momento debe ser de exigir explicaciones y responsabilidades a Pedro Sánchez cuando comparezca ante el Congreso a final de mes, especialmente tras la sentencia contra José Luis Ábalos y Koldo García. Cada día que pase será peor para España y para el PSOE, pero intentar forzar la situación con una moción de censura puede ser contraproducente para el PP. La estrategia sensata es esperar a que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones, probablemente a finales de 2026 o en julio de 2027, cuando su situación parlamentaria sea insostenible





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