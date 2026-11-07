El líder del PP, Pedro Feijóo, responsabiliza al Gobierno de Sánchez de la crisis en los trenes durante un acto en Valladolid, prometiendo auditorías y justicia ante posibles delitos.

Pedro Feijóo, líder del Partido Popular y principal opositor al ejecutivo nacional, afirmó este sábado que España requiere un cambio político indispensable para poner fin al deterioro de las infraestructuras y la inseguridad ciudadana atribuida al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su comparecencia en la ciudad de Valladolid, el político gallego enfatizó que la situación actual no refleja los estándares de seguridad que cualquier ciudadano debería esperar al utilizar el transporte público, calificando la experiencia de viajar en tren como una fuente de angustia innecesaria.

Crítica directa a la gestión de infraestructuras

El presidente del PP señaló con claridad que no era necesario acudir a esta localidad para recordar los responsables de los últimos ocho años de gestión en materia de obras públicas y movilidad, identificando al actual Gobierno como el ente responsable de esta crisis de confianza. Feijóo afirmó que la percepción de miedo al subir a un vagón es inaceptable en un país desarrollado y que la preocupación de un ser querido al ver viajar a sus familiares debería estar exenta de riesgo, una garantía que, según su discurso, el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha dejado de proporcionar.

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Compromiso con auditorías y rendición de cuentas

Ante las preocupaciones ciudadanas sobre la calidad técnica y operativa del sistema ferroviario nacional, el líder popular anunció su intención de impulsar una auditoría exhaustiva del sector para garantizar la viabilidad y la seguridad de todas las líneas. Feijóo subrayó que la prioridad es asegurar que la calidad del servicio se restablezca inmediatamente, criticando además la supuesta falta de rigor y la gestión deficiente que, a su juicio, ha caracterizado a la administración actual en este ámbito estratégico.

Acoso judicial y posibles delitos de corrupción

La intervención de Pedro Feijóo en Valladolid fue especialmente contundente al abordar la posible existencia de irregularidades financieras vinculadas a la seguridad del transporte. El político advirtió que si los fondos destinados exclusivamente a la seguridad de los trenes han terminado en los bolsillos de altos cargos comisionistas o relacionados con el equipo de Gobierno, la mera dimisión o marcha de los implicados no será suficiente, instando a que todos asuman su responsabilidad jurídica ante los tribunales.

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Llamado a la participación ciudadana y voto

En un intento por movilizar a la electorate, Feijóo lanzó un llamado directo a la población para que acuda a votar el 29N, presentando la elección como un momento crucial para recuperar el control sobre la seguridad y la gestión pública. El líder del Partido Popular describió la etapa actual del Gobierno como un ciclo continuo de escándalos, detenciones y sumarios judiciales, argumentando que la atención de Pedro Sánchez parece estar más centrada en las estrategia electorales que en el bienestar y la protección real de los españoles.

Mensaje especial de protección a las mujeres

El discurso también incluyó un apartado específico dirigido a las mujeres, a las que Feijóo consideró las principales afectadas por la inseguridad y el descontrol generalizado en las calles y el transporte. El político afirmó que el Gobierno ha desprotegido y vejado a este colectivo desde los distintos ministerios, posicionando al Partido Popular como la única alternativa capaz de devolver la sensación de seguridad y protección social que, según su narrativa, ha sido abandonada por la administración vigente.