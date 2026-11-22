Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer mafias y promete regularización ordenada con contrato y respeto a las leyes españolas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un ataque frontal contra la gestión migratoria del ejecutivo de Pedro Sánchez durante un debate político de alta tensión. Feijóo calificó al actual Gobierno de ser un "chollo para las mafias", proponiendo un modelo de entrada de trabajadores extranjeros que sea estrictamente legal, ordenado y vinculado a un contrato de trabajo real. Además, exigió que estos inmigrantes cumplan con las leyes españolas y demuestren dominio del idioma nacional como parte fundamental de su integración.

Argumentos económicos sobre el aporte migratorio

El primer ministro español defendió la necesidad de los trabajadores extranjeros para sostener el crecimiento económico del país y afrontar el envejecimiento demográfico. Sánchez señaló que el 25 por ciento del crecimiento económico actual de España es consecuencia directa de la aportación de los migrantes. Mencionó sectores clave como la construcción, la vivienda, el sector primario y el de los cuidados, los cuales dependen de esta contribución externa para funcionar correctamente.

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Críticas y promesas de regularización ordenada

En respuesta a las defensas del Gobierno, Feijóo reiteró su postura de que la situación actual favorece a las redes criminales. Prometió que, si llegara a gobernar, se pondrían fin a las regularizaciones masivas sin condiciones. Su propuesta incluye la cooperación con Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, para garantizar que las entradas se realicen bajo estricto cumplimiento de la normativa.

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Política de fronteras y respeto jurídico en Ceuta

Feijóo detalló que Ceuta sería su primera prioridad en el Consejo de Ministros si asumiera el poder. Insistió en que cualquier persona que llegue a España, independientemente de su origen, debe respetar las leyes y los principios recogidos en el ordenamiento jurídico español. Criticó duramente la llegada de personas que no respetan estos derechos, acusando a Sánchez de indiferencia ante la situación.

Repercusiones políticas tras el intercambio tenso

El intercambio de opiniones generó momentos de alta confrontación durante el evento. Feijóo señaló que los principios de igualdad y no discriminación deben ser respetados por todos, algo que, según su versión, no ocurre en la actualidad. El debate puso de manifiesto las profundas diferencias ideológicas entre ambos líderes sobre cómo gestionar los flujos migratorios y la integración social en España.