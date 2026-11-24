Alberto Núñez Feijóo cuestiona la gestión de RTVE, el trato fiscal y el nacimiento de La Séptima, retrasando su decisión sobre ser entrevistado en la cadena pública hasta el jueves.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su crítica hacia la radiotelevisión pública española ( RTVE) y sus profesionales durante una entrevista concedida el martes en Onda Cero, a cuatro días del cierre oficial de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre. Feijóo ha utilizado esta plataforma para desahogar sus discrepancias con la gestión del ente público, acusando a la dirección actual de un sesgo partidista y de una estructura de contratación irregular que, según sostiene, carece de precedentes en la historia reciente de los medios estatales.

Críticas a la gestión contable y el tratamiento fiscal

Feijóo ha reiterado su denuncia sobre las prácticas financieras de RTVE, centrando su ataque en la forma en que el Gobierno, durante la etapa de Mariano Rajoy, implantó un sistema de contabilización del IVA que exime a la televisión pública del pago de este impuesto. El candidato popular ha señalado que este beneficio fiscal no se aplica a otras televisiones públicas como La Sexta o el resto de las cadenas autonómicas, lo que ha convertido a Televisión Española en un caso singular de quiebra contable según su opinión. Ha advertido que el Partido Popular revisará estas prácticas para determinar si existen responsabilidades mercantiles o de gestión en la contratación de estas productoras externas que, a su juicio, operan con un presupuesto sin límites.

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La incógnita de la entrevista con Silvia Intxaurrondo

Más allá de las acusaciones financieras, el líder del PP ha mantenido en el aire su participación en la cadena pública, específicamente ante la invitación de la periodista Silvia Intxaurrondo para aparecer en su programa en RTVE. Feijóo ha indicado que no dará su visto bueno para ser cuestionado por la presentadora hasta el jueves, momento en el que se tomará la decisión final tras consultar con el comité de campaña dirigido por su secretario general, Miguel Tellado. La agenda política del candidato incluye este mismo martes un viaje a Alicante y el miércoles un mitin en Madrid, lo que complica la logística de una posible comparecencia en la telebase.

Acusaciones de sesgo informativo y contratación privada

El político gallego ha aludido a supuestos insultos directos por parte de comunicadores y presentadores de Televisión Española, argumentando que es inaudito que quienes reciben un salario público descalifiquen a la oposición. Aunque negó haber escuchado personalmente tales comentarios de periodistas específicos, mantuvo que los conductores de programas públicos que expresan su voto por el PSOE rompen con la neutralidad. Ha criticado la llegada de "comisarios políticos" y la contratación de productoras privadas para llenar las tertulias, una estrategia que considera un intento de suplantar a la televisión privada con dinero público, desplazando la información cultural y política.

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La Séptima y el nacimiento de nuevos canales televisivos

Las críticas también se han extendido hacia el nacimiento de La Séptima, un canal que ha comenzado sus emisiones este mes de noviembre con el respaldo financiero de Pedro Sánchez y otros empresarios. Feijóo ha censurado que durante una campaña electoral el presidente del Gobierno haya montado una televisión privada, calificando esta situación como una primera vez en la democracia. Ha señalado con ironía que La Séptima está contratando a comunicadores procedentes de RTVE, lo que interpreta como un trasvase de talento y un conflicto de intereses. A pesar de que La Séptima anunció su lanzamiento antes de la convocatoria electoral, el líder popular ha utilizado este hecho para reforzar su narrativa sobre la injerencia del ejecutivo en los medios.

Posición ante otros líderes políticos en TVE

En el marco de estas tensiones, Silvia Intxaurrondo ha invitado a varios líderes políticos, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, Albert Rivera (en su momento) o Pablo Iglesias, así como a Ada Colau y Santiago Abascal, para ser entrevistados en RTVE. De esta lista, la mitad de los convocados ha confirmado su presencia. Feijóo no se ha pronunciado aún sobre su propia asistencia, dejando la decisión en manos de su equipo de campaña, mientras aprovecha cada entrevista para exigir que Televisión Española recupere su función de servicio público, respetando la representatividad de los partidos políticos obtenida en las urnas y eliminando los contratos blindados de las productoras externas.