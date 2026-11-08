Feijóo critica a Sánchez y promete revalorizar pensiones con el IPC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ataca al presidente en Málaga, prometiendo revisar los trenes y garantizar pensiones indexadas al IPC sin indultos a corruptos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encabezado un acto de precampaña electoral en Málaga este domingo, donde ha dirigirse directamente a los ciudadanos para criticar la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el escenario local y nacional. Durante su intervención, el titular del PP ha descrito a su rival como un personaje de cartón piedra y le ha exhortado a dedicar menos atención a figuras internacionales como Donald Trump y más interés en la seguridad del transporte ferroviario español.

Esta comparecencia marca el regreso oficial de Feijóo a la campaña por las elecciones del 29 de noviembre, inmediatamente después del periodo de luto solicitado por el fallecimiento de 61 personas en el accidente ferroviario de Urda. A diferencia del sábado anterior, donde actuó en otro lugar, este domingo ha compartido escenario con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, consolidando la alianza del PP en la región para atacar la administración central mientras presenta sus principales compromisos de gobierno.

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Propuestas de vivienda y pensiones vinculadas al IPC

El presidente del PP ha anunciado que su futuro ejecutivo se compromete a construir un millón de viviendas nuevas para abordar la escasez de alojamiento, argumentando que España necesita urgentemente este parque habitacional. Asimismo, ha prometido revalorizar las pensiones de los jubilados cada año ajustándolas conforme a la tasa de inflación oficial o IPC, una medida que busca garantizar la estabilidad económica de los mayores y asegurar la viabilidad del sistema público ante la presión demográfica.

Feijóo ha destacado la necesidad de establecer un gran pacto para la sostenibilidad del sistema de pensiones, asegurando que los jóvenes también se benefician de estas reformas. Ha afirmado que su gobierno jamás concederá indultos a políticos condenados por delitos de corrupción, una promesa clara dirigida a restaurar la confianza ciudadana y separarse de prácticas que, según su narrativa, han manchado la gestión anterior.

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Críticas al manejo de la seguridad ferroviaria y gratificaciones

Tras recordar a las víctimas del accidente de Urda, en especial a Fátima Báñez, el líder conservador ha calificado la tragedia como una negligencia continuada y no como un hecho aislado. Ha anunciado que su administración revisará el transporte ferroviario palmo a palmo, inspeccionando cada tramo, cada traviesa y cada kilómetro de catenaria para garantizar la seguridad de los usuarios, destinando el dinero público exclusivamente a estas mejoras técnicas y operativas.

Además de las inspecciones, Feijóo ha exigido al actual Gobierno que devuelvan las gratificaciones cobradas por los directivos de Adif, calificando de vomitivo que se les premie pocos días después del accidente de Toledo. Ha criticado duramente la percepción de que se premia la ineficiencia y ha asegurado que su gestión priorizará la reparación integral de la infraestructura frente a bonificaciones ejecutivas.

Ataques a la frivolidad de la campaña de Pedro Sánchez

El titular del PP ha criticado abiertamente el estilo de campaña del presidente del Gobierno, a quien ha tachado de frívolo por centrarse en besos, bailes y chistes macabros. Ha argumentado que los españoles necesitan soluciones concretas para sus problemas cotidianos y no entretenimientos políticos, exhortando a Sánchez a dejar de mirar hacia Brasil o Estados Unidos y ocuparse de cómo llenar las neveras con alimentos básicos para las familias españolas.

Feijóo ha subrayado que no es un personaje de cartón piedra ni cree que gobernar sea seguir el guion de una serie de televisión, sino que su discurso debe basarse en la responsabilidad y el respeto al país. Ha asegurado que su compromiso se fundamenta en su experiencia de 30 años gestionando cosas públicas, prometiendo trabajo, esfuerzo, dedicación y honestidad para levantar el país y convencer a los votantes sin imponer nada de manera autoritaria.