Feijóo critica a Puente pero el PP apoyó a Mazón tras la DANA

Alberto Núñez Feijóo cuestiona la dimisión de Óscar Puente, mientras documentos revelan que el PP respaldó públicamente a Carlos Mazón durante un año tras la DANA.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su crítica hacia el Gobierno central y el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la dimisión de este último. Feijóo calificó la salida de Puente como una forma indigna de abandonar el cargo, instando al presidente Pedro Sánchez a asumir la responsabilidad política completa. Esta postura se contrasta con la historia reciente del PP respecto a Carlos Mazón, quien permaneció en la Generalitat Valenciana durante un año después de la DANA.

Contraste entre Puente y la gestión de Mazón

Alberto Núñez Feijóo argumentó que es evidente que no avaló la gestión del expresidente valenciano, señalando que Mazón tardó un año en dimitir debido a la presión de las víctimas y la sociedad civil. El líder popular contrapuso esta situación con la actual, donde Óscar Puente presentó su renuncia apenas horas después de finalizar su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso sobre el accidente de Urda. Feijóo espetó al presidente del Gobierno: Aplícatelo, refiriéndose a la frase utilizada por Puente para describir su alejamiento de la primera línea política.

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Evidencias históricas del apoyo del PP a Mazón

La hemeroteca pública desmiente la versión actual del líder conservador, mostrando múltiples muestras de respaldo hacia Carlos Mazón. En enero de dos mil veinticinco, Alberto Núñez Feijóo asistió a actos en Valencia expresando estar orgulloso del entonces mandatario. El dirigente popular afirmó que Carlos había dado la cara y tomado una decisión valiente al vincularse con el éxito de la reconstrucción posterior a la catástrofe natural.

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Actos conjuntos y declaraciones públicas en Valencia

El Partido Popular mantuvo una estrategia de arropamiento institucional y político hacia Carlos Mazón durante varios meses clave. En junio de dos mil veinticinco, tras confirmar Mazón un acuerdo presupuestario con Vox, Feijóoo celebró junto a sus militantes en Alicante la aprobación de los presupuestos regionales. El líder popular elogió el trabajo realizado por el gobierno de la Generalitat Valenciana, destacando el cumplimiento de plazos en la recuperación económica y social de la región afectada.

Silencio posterior y consecuencias políticas

A pesar de estos apoyos previos, la narrativa cambió drásticamente tras el aniversario de la DANA y el funeral de Estado. Alberto Núñez Feijóo guardó silencio público sobre Carlos Mazón poco antes de que este presentara su dimisión. Este giro retórico ocurre mientras el PP continúa presionando al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de Óscar Puente ante los recientes accidentes en la alta velocidad, buscando aprovechar el desgaste político del PSOE en materia de infraestructuras y seguridad ferroviaria.