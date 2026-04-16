Feijóo convoca a un 'despertar democrático' para sanear la política y las instituciones españolas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insta a la ciudadanía a un "despertar democrático" para combatir el "legado envenenado" del gobierno actual, denunciando el "ensañamiento fiscal" y la corrupción.

Alberto Núñez Feijóo , presidente nacional del Partido Popular, ha lanzado un llamado este jueves a un ' despertar democrático ' con el objetivo de restaurar la transparencia, la producción y la fe de los ciudadanos españoles en sus instituciones. Feijóo declaró: 'Si los españoles me otorgan la responsabilidad de la Presidencia del Gobierno, la primera tarea primordial será desactivar el legado perjudicial que se ha gestado en múltiples ámbitos a lo largo de los últimos años'.

El líder de la oposición reconoció la magnitud del desafío, afirmando durante su participación en la sexta edición del evento Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia: 'Soy plenamente consciente del complejo panorama de obstáculos que nos encontraremos'.

En su discurso, Feijóo criticó duramente lo que denominó el 'ensañamiento fiscal' del actual gobierno hacia las familias y las empresas. Añadió a esta crítica la deslealtad que percibe en la política exterior del presidente Pedro Sánchez, así como la impunidad que, según él, ha propiciado la proliferación de escándalos de corrupción dentro de su ejecutivo.

El líder de la oposición enfatizó que en España no se está aplicando una política fiscal adecuada, sino más bien un 'ensañamiento recaudatorio'. Sostuvo que, bajo el pretexto de financiar los servicios públicos, el gobierno ha cargado de forma desmedida contra las familias, sin que estas vean una mejora en la disponibilidad de médicos, viviendas o infraestructuras.

Además, acusó al gobierno de dirigir su política de recaudación contra las clases medias bajo la falsa premisa de que 'paguen los ricos', y de perjudicar a los autónomos bajo el argumento de que 'paguen los malvados empresarios'.

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