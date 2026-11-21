El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llena la Plaza de Toros de València para celebrar su debate. Omite la DANA y a Mazón.

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, celebró una jornada cargada de euforia política en la Plaza de Toros de Valencia. El candidato popular utilizó este emblemático escenario para afirmar su dominio tras el reciente debate televisivo con Pedro Sánchez. Feijóo describió su actuación como una gran victoria emocional para los votantes que se sienten abandonados.

Euforia tras el debate contra Pedro Sánchez

El candidato del Partido Popular inició su discurso con la frase, Tengo el hambre de un novillero, para subrayar su determinación. Feijóo detalló su experiencia durante el confronto del jueves, alegando sentir el respaldo de millones de ciudadanos. Consideró que el enfrentamiento no fue personal, sino una batalla entre dos visiones opuestas de la política y la gestión.

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El líder popular contrastó la honestidad del PP con la corrupción y la incompetencia que, según su visión, caracterizan al Gobierno socialista. Atribuyó a los ciudadanos la sensación de haber sido robados por la inacción del actual ejecutivo. Por ello, calificó el resultado del debate como una respuesta a la soberbia enfrentada con el servicio público.

La ausencia de la crisis de la DANA y Carlos Mazón

A pesar de la gravedad de la riada que afectó a la región, el discurso de Feijóo omitió sistemáticamente las consecuencias de la DANA de 2024. El evento, que causó 234 muertos, sigue siendo un tema sensible y un punto de tensión política en la Comunidad Valenciana. El expresidente Carlos Mazón estuvo ausente en el acto, lo que resaltó aún más su aislamiento político.

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Feijóo no hizo ninguna mención explícita a las víctimas de la tragedia ni al papel del gobierno regional durante la emergencia. Compromís protestó en las inmediaciones con una pancarta que calificaba a Feijóo y Mazón de cómplices. Esta ausencia de referencia contrasta con las promesas de recursos estatales durante la desgracia, mencionadas de forma velada.

Advertencias internas y desafío para el 29 de noviembre

El líder del Partido Popular lanzó una serie de advertencias contundentes a su propia base electoral. Insistió en que la victoria no estaba asegurada y que no había nada por celebrar hasta el 29 de noviembre. Feijóo advirtió a sus simpatizantes contra la confianza excesiva en las encuestas y el ambiente general.

Recordó el error estratégico de 2023 como una lección que no debía repetirse bajo ninguna circunstancia. Solicitó disciplina y evitó cualquier sonrisa excesiva o minuto de relajación antes de las elecciones. Feijóo calificó a los rivales como peligrosos y sugirió que podrían utilizar tácticas cuestionables durante el proceso electoral.

Perspectivas para las elecciones autonómicas de 2027

El escenario político valenciano presenta una incertidumbre significativa para la oposición popular. Francisco Camps, expresidente, busca retornar a la primera línea, pero Feijóo no ha respaldado públicamente a ningún candidato. La situación actual deja al líder nacional sin una estrategia clara para las elecciones de mayo de 2027.

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La ausencia de Feijóo frente a la crisis de la DANA y la falta de respaldo a figuras locales generan dudas sobre la estrategia a largo plazo. Los votantes que buscan respuestas claras sobre la gestión de desastres podrían no encontrarlas en el discurso actual. La movilización de grupos como Compromís indica que el clima político sigue estando altamente polarizado en la región.

El Partido Popular mantiene que su prioridad es devolver la estabilidad y la honestidad al gobierno. Sin embargo, la omisión de temas cruciales como la DANA podría afectar su conexión con los electores valencianos. La campaña continúa con la necesidad de convertir la victoria emocional del debate en votos concretos en las urnas.

Feijóo pidió votos para quienes desean un presidente decente que sirva a los españoles con transparencia. Se dirigió específicamente a quienes se sienten hartos de mentirosos compulsivos y corrupción. Esta apelación busca capturar a los ciudadanos frustrados por la gestión política reciente.

La estrategia del Partido Popular depende de mantener esta energía movilizada hasta el día de las elecciones. Sin cambios en su postura sobre temas locales sensibles, el partido enfrenta riesgos significativos en Valencia. La historia reciente de la comunidad autónoma sigue pesando en la percepción pública de los líderes nacionales y locales.