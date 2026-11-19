El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestra satisfecho tras debatir de igual a igual con Pedro Sánchez, mientras el PP critiva la gestión del presidente.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado su satisfacción tras el debate televisivo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo ha afirmado que ha disfrutado de la oportunidad de debatir de igual a igual con el mandatario, señalando que muchos españoles se sienten representados y esperanzados tras este encuentro.

Feijóo celebra satisfacción y tono en el debate

Tras llegar a la sede de Ferraz desde la Academia de Televisión, el candidato popular ha sido recibido por decenas de militantes eufóricos. Feijóo se ha fundido en abrazos con sus correligionarios y ha declarado públicamente: Me siento muy satisfecho por el debate, la respuesta es que sí. Ya sabéis que yo no miento, por tanto, sí me siento satisfecho. El líder gallego ha explicado que su contento deriva de haber tenido la ocasión de debatir por fin de igual a igual con el presidente del Gobierno.

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PP critica falta de proyecto de Pedro Sánchez

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que el cara a cara ha demostrado la incapacidad de Pedro Sánchez para justificar y defender su gestión. Sémper ha señalado que se sabía de la pérdida de credibilidad del presidente, pero hoy ha quedado acreditado que no tiene ganas de gobernar. El líder popular ha criticado la desastrosa gestión de los últimos cuatro y ocho años y ha subrayado que el presidente carece de un proyecto futuro para España.

Ferraz arropa a Sánchez tras el enfrentamiento

Mientras los populares celebraban en Ferraz, el entorno del presidente Pedro Sánchez también ha mostrado su respaldo. El presidente ha presumido de su tono durante el debate, utilizando la frase Buena política y mala educación para describir el estilo de su oponente. Esta reacción ha generado un ambiente de euforia en la sede del PP, donde los militantes sentían que su líder había ganado el enfrentamiento directo.

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Eurobarómetro refleja clima político actual

En el contexto político español, las encuestas no científicas reflejan opiniones diversas sobre el debate. Los internautas han participado en sondeos que muestran la polarización de la opinión pública. Estos resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general, pero sí evidencian el clima de expectativa tras el encuentro televisivo.

Visión de cambio para las próximas elecciones

Feijóo ha afirmado que hay muchos españoles que se sienten satisfechos, representados, escuchados y esperanzados. El líder popular ha mencionado la final de la recta con la pancarta de cambio, señalando que la campaña electoral avanza hacia su fase decisiva. El Partido Popular busca capitalizar esta sensación de cambio entre los votantes para las próximas convocatorias electorales.