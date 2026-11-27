Alberto Núñez Feijóo cierra campaña en Sevilla con el objetivo de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para acceder a La Moncloa y evitar repetir los resultados de 2023.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una apelación directa a su base electoral durante el cierre de campaña en Sevilla. Su objetivo central es transformar la ventaja de los sondeos en una mayoría parlamentaria sólida. Esta estrategia busca evitar el escenario de 2023, cuando su formación ganó los comicios pero no logró los apoyos suficientes para la investidura.

Feijóo proclamó con contundencia que esta vez la voluntad popular se traducirá en capacidad de gobierno. Ante unas 9.000 personas en la Isla de la Cartuja, compartió escenario con Juanma Moreno. Ambos líderes expresaron la firme intención de no solo vencer, sino de gobernar España desde La Moncloa.

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Estrategia en Sevilla para desafiar al PSOE

La selección de Sevilla como sede no es un hecho casual en la táctica electoral. Los populares aspiran a disputar la primera posición al PSOE en una provincia tradicionalmente socialista. Feijóo utilizó el precedente andaluz como un modelo de cambio político para trasladar esa narrativa a toda España. Cita explícita del éxito en la región para impulsar la confianza nacional.

La estrategia digital del partido también ha mostrado un giro hacia audiencias más jóvenes. El uso del lema 'Anatop at' refleja un intento renovado de conectar con estos votantes. Esta adaptación busca modernizar la imagen de la formación frente a la competencia en redes sociales.

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Comparativa con el gobierno de Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha mantenido una crítica constante al balance de Pedro Sánchez. Tras más de ocho años en el poder, cuestiona el resultado acumulado. Plantea una interrogante directa sobre la utilidad de la gestión realizada por el ejecutivo actual.

El debate electoral con cuatro líderes marcó un punto de inflexión en la campaña. Feijóo buscó la iniciativa para presionar al presidente socialista. Abordaron temas sensibles como la financiación de las primarias y casos de presunta corrupción. El candidato se mostró satisfecho con su desempeño en el encuentro televisado.

Compromiso personal y dimitencia por fracaso

Una promesa política clave ha sido la renuncia de Feijóo si no logra la presidencia. Aseguró que abandonará su escaño en el Congreso y el aforamiento si el resultado no es favorable. Este gesto busca demostrar responsabilidad y compromiso con el electorado.

Juanma Moreno reforzó el mensaje de unidad y decencia. Invitó a votantes de izquierda a considerar al Partido Popular. Definió la honestidad como un valor por encima de la ideología. El cierre incluyó música tradicional para arraigar en la identidad local.