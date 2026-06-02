Feijóo busca apoyo en la patronal catalana y negotiations con PNV y Junts para una moción de censura que fuerce elecciones

El PP intenta articular una moción de censura instrumental con el respaldo de partidos independentistas y nacionalistas, pero Junts exige un candidato neutral y elecciones inmediatas sin gobierno interino, desconfiando de los planes de Feijóo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha mantenido una reunión con la patronal catalana tras buscar el apoyo de PNV y Junts para una moción de censura que permita convocar elecciones generales .

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Junts solo estaría dispuesta a negociar una moción de censura si el candidato que la lidera no es Feijóo, sino una figura neutral ajena al PP. Además, exige que la convocatoria de elecciones sea inmediata y con garantías, sin un periodo de gobierno interino, debido a la desconfianza hacia el PP, al que temen que busque beneficiarse de un tiempo en el poder antes de celebrar los comicios. El apoyo de Junts, junto a Coalición Canaria y la posible abstención del PNV, sería clave para alcanzar la mayoría necesaria de 176 diputados en el Congreso.

Feijóo, por su parte, ha reconocido que necesita a estos socios y ha presionado al PNV recordándole que el PSOE podría tomar decisiones sobre sus acuerdos institucionales en el País Vasco si apoya la moción. Sin embargo, el PNV ya ha comunicado que no votaría a favor. La aritmética parlamentaria actual da al bloque de la moción (PP, Vox y UPN) 171 escaños, quedando cinco por debajo de la mayoría absoluta.

Feijóo argumenta que existen 184 diputados que han expresado su deseo de elecciones, pero el voto definitivo corresponde a los siete diputados de Junts. La desconfianza hacia los tiempos del PP se basa en que Feijóo habla de una moción instrumental pero, según los interlocutores, su narrativa sugiere que podría formation un gobierno brevemente para convocar elecciones, algo que Junts rechaza.

También hay preocupación por la presencia de Vox en un posible gobierno interino, aunque Feijóo ha dicho que no necesitan que Vox esté en el ejecutivo para convocar comicios. Otro factor es la situación interna de Junts, inmersa en una crisis de liderazgo con Carles Puigdemont menos activo y una división pública por la candidatura a la alcaldía de Barcelona.

En este contexto, ninguno de los partidos críticos con el Gobierno (CC, PNV, Junts) tomará una decisión antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar las investigaciones contra el PSOE. La reunión de Feijóo con la patronal catalana se enmarca en esta estrategia de acercamiento a actores catalanes para buscar apoyos, mientras que el PP insiste en su propuesta de una moción de censura instrumental para desalojar a Sánchez y convocar elecciones de inmediato, pero sus potenciales socios exigen garantías y un candidato que no represente al PP





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