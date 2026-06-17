Feijóo attacks Sánchez as 'coward' for not calling elections, Sánchez replies with 'you are a Torquemada'

Feijóo, the leader of the opposition party, attacks Sánchez, the Spanish Prime Minister, calling him a 'coward' for not calling elections. Sánchez, in turn, replies that Feijóo is 'a Torquemada', a reference to the Spanish inquisitor who burned heretics. Feijóo also accuses Sánchez of being a 'coward' for not wanting to face the consequences of his political decisions. Meanwhile, the opposition party, PP, votes against the government's initiatives, and the PNV, a Basque nationalist party, calls for Sánchez to call elections immediately.

Feijóo tacha a Sánchez de 'cobarde' por no atreverse a llamar a las urnas y el presidente le replica: 'Es usted un Torquemada ' Acosado, el jefe del Ejecutivo, trata de desviar la atención anunciando un decreto para proteger a la gente de los derroteros que pueda tomar el alto el fuego entre EEUU e Irán.

Los casos judiciales cercan a su partido y a su propio círculo personal y a ello se añade la cada vez más clara petición de una mayoría parlamentaria para que disuelva las Cortes y Feijóo se ha lanzado contra su rival instándole a aclarar cuánto tiempo más va a mantener al país en situación de grave degradación política.

'La historia le recordará por ser el presidente con más', ha repasado Feijóo. 'El objetivo (de la trama corrupta)', ha añadido, 'era defenderlo a usted, pero usted no se enteraba de nada. Sus argumentarios son ridículos', ha añadido el, pero cómo van a hacerlo, sería tan incoherente como retirar de militancia a quien se beneficia de los negocios de la corrupción', ha proseguido Feijóo, en referencia a, antes de acusar a Sánchez de ser 'un cobarde'.

'Le tiene miedo a la democracia. No quiere que votemos en urna y no quiere que votemos en el Parlamento. Usted no es un demócrata', y ha finalizado su intervención con un 'ánimo, Pedro'. PP ha votado en contra de las iniciativas del Gobierno.

'Este Gobierno gobierna para la gente', ha remarcado. Y a continuación ha anunciado un 'nuevo decreto para proteger a los ciudadanos' ante los derroteros que pueda tomar el alto el fuego entre EEUU e Irán, ha asegurado, como no podía ser de otra manera que 'se van a celebrar', pero ha insistido que 'la pregunta' es si el país que se enfrentará a las urnas en 2027 'es mejor o peor que el de 2018'.

El azote a Sánchez hoy en la Cámara no ha finalizado con la intervención del líder del PP. Tras él, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha metido el dedo en la llaga de la falta de Presupuestos. Los nacionalistas vascos están muy incómodos en una situación a medio camino entre el sostén al Ejecutivo y el convencimiento de que el momento político es insostenible.

El PNV ya ha asegurado que en ningún caso apoyará una moción de censura de la que forme parte Vox, pero sí insiste en que es necesario convocar elecciones de forma inmediata. Hoy mismo se lo ha repetido Vaquero a Sánchez reclamándole que llame ya a las urnas.

'Si no consigue el acuerdo de la Cámara para los Presupuestos', ha dicho Vaquero, 'disuelva y convoque elecciones', y ha recordado al presidente que 'el contexto político y judicial le ha llevado a perder la mayoría de investidura' y que sólo le queda la opción de 'probar su intención real de negociar unos Presupuestos'. 'Ver para creer', ha zanjado Vaquero





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