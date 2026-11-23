Alberto Núñez Feijóo critica la ética de Pedro Sánchez por bailar tras un funeral y rechaza las chapuzas legislativas, mientras Dolors Montserrat impulsa el acuerdo de gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha utilizado su primera entrevista televisiva tras el cara a cara con el presidente del Gobierno para lanzar una crítica frontal a la gestión de Pedro Sánchez y defender el rol de Dolors Montserrat dentro de su equipo. El líder del Partido Popular ha destacado que Montserrat ha sido la impulsora clave del primer acuerdo de gobierno, subrayando la necesidad de abordar con firmeza la violencia machista sin caer en las políticas que considera insuficientes.

Críticas a la ética de Sánchez y el baile

La periodista Susanna Griso condujo la conversación hacia temas de etiqueta política cuando preguntó a Feijóo si posaría para la revista Lecturas, en referencia a una iniciativa similar realizada por el presidente del Gobierno. Feijóo desvió la respuesta para atacar la actuación de Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo, calificando de falta de ética histórica el gesto de Sánchez bailando en un mitin solo dos días después del funeral de las víctimas.

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El líder popular argumentó que estas acciones restan dignidad a los momentos de duelo nacional y reflejan una desconexión con la realidad social. Esta comparación directa busca restar autoridad moral al actual primer mandatario y contrastarla con su propia propuesta de liderazgo sobrio y responsable, en un contexto electoral marcado por la incertidumbre y la proximidad de las urnas.

Desgaste del PSOE y expropiación del partido

Feijóo también abordó la estructura interna del Partido Socialista Obrero Español, asegurando que el PSOE ha sido expropiado y convertido en un partido al servicio de una sola persona. Considera que las declaraciones de Sánchez son inauditas y que su estrategia de pedir apoyo electoral sin exigir adhesión al Partido Popular es una táctica desesperada que debilita la democracia.

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Esta narrativa busca dividir a la base socialista y presentar al Partido Popular como la única alternativa coherente. El dirigente popular insiste en que la personalización excesiva del poder en la Moncloa es un riesgo para las instituciones, una afirmación que resuena con los ciudadanos preocupados por la concentración de decisiones y la falta de debate plural en el ejecutivo actual.

Lucha contra la violencia de género y roles de Montserrat

Dolors Montserrat, exministra del Partido Popular y actual integrante de su equipo, es citada como una figura central en la definición de las políticas contra la violencia machista. Feijóo afirma que sigue habiendo violencia, afectando a menores que quedan huérfanos y a mujeres asesinadas por sus parejas, y que es necesario actuar con medidas efectivas.

El líder popular rechaza explícitamente la contratación de prostitutas para aliviar tensiones de ministros, una referencia velada a controversias pasadas, y desprecia las chapuzas de la ley del Sí Es Sí. En su lugar, defiende el uso de dispositivos tecnológicos para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, priorizando la protección real de las víctimas sobre el simbolismo político.

Contexto electoral y batallas regionales

La batalla por la Moncloa entra en su recta final a siete días de las urnas, mientras los candidatos principales buscan movilizar a sus votantes. Sánchez y Feijóo coinciden en Murcia para defender sus proyectos, mientras Santiago Abascal busca ampliar el respaldo de Vox en Zaragoza y Ada Colau centra su discurso en el turismo masivo en Canarias.

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La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está estudiando las reacciones que causan los carteles electorales de los principales líderes, analizando cómo influyen las imágenes en el votante. Esta atención al neuromarketing político refleja la intensidad de la campaña, donde cada gesto y palabra, como los publicados en Espejo Público, tiene el potencial de alterar el rumbo de las encuestas.