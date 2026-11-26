Alberto Núñez Feijóo cuestiona la gestión de Pedro Sánchez en el debate electoral 2026. Denuncia silencio sobre financiación, tragedias y política exterior.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado su intervención en el debate electoral a cuatro emitido este jueves, dirigiendo una crítica inmediata y estructurada hacia Pedro Sánchez. Feijóo ha utilizado la apertura del encuentro para reprochar al líder del PSOE no haber respondido preguntas clave que ya formuló en el encuentro bilateral anterior. La intervención busca marcar la diferencia entre lo que define como evasión y lo que exige para la gestión pública.

Cuestionamiento sobre financiación política

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado su discurso planteando una analogía sobre la memoria personal para cuestionar la transparencia financiera del rival. Ha afirmado que si cualquier persona recibiera miles de euros de un familiar, lo recordaría, y ha cuestionado directamente a Pedro Sánchez sobre cómo ha financiado sus primarias. El líder popular ha insistido en que Sánchez no respondió a cómo costeo su carrera política antes de convertirse en secretario general del PSOE.

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Acusaciones sobre Adamuz, Ceuta y gestión pública

Feijóo ha ampliado la crítica para incluir supuestas negligencias en la gestión del Estado que, según él, Sánchez omitió explicar en el debate anterior. Ha mencionado específicamente la decisión de no hacer caso a los maquinistas, la falta de revisión de la línea del AVE a Andalucía y la ausencia de medidas preventivas tras la tragedia de Adamuz que llevaron a la tragedia de Toledo. También ha señalado el abandono de Ceuta a pesar de los avisos del CNI, la justificación constante hacia Marruecos, la relación con Maricarmen, el destino de los impuestos, la elección de Ábalos y Cerdán, y la postura respecto a Zapatero.

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El llamado a la verdad y la decencia

El candidato del PP ha concluido su intervención afirmando que Pedro Sánchez solo huye de las preguntas y que España necesita respuestas concretas. Ha pedido veracidad, decencia y una gestión efectiva por parte del ejecutivo. Este debate a cuatro, que incluye también a las participaciones de Colau y Abascal, se presenta como un momento crucial para definir las posturas de las principales formaciones políticas de cara a las elecciones 2026. Las tensiones entre los dos grandes partidos quedan evidenciadas en estas acusaciones cruzadas sobre transparencia y responsabilidad institucional.