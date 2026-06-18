Feijóo arremete contra Zapatero y vincula su presunto blanqueo de dictadura con el de capitales

El líder del PP critica la 'selva de corrupción' del Gobierno y califica de antidemocrática la maniobra de la Mesa del Congreso que impide votar elecciones.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha lanzado duras críticas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , tras su declaración en un caso judicial, vinculando su presunto 'blanqueo de una dictadura' con el de capitales.

Durante una entrevista en el programa 'El Hormiguero', Feijóo calificó la situación de Zapatero como 'lamentable', aunque no se mostró sorprendido: 'Cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales'. Esta declaración se produce en un momento en que el PP arremete contra la 'selva de casos de corrupción' que, según Feijóo, rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo 15 sumarios, 19 delitos y 94 imputados relacionados con el PSOE, el Gobierno y la familia del presidente.

Feijóo también criticó duramente la decisión de la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, de impedir que el PP votara una iniciativa para exigir elecciones anticipadas, tildando la maniobra de 'lo más antidemocrático desde que hay Cortes Generales'.

'No nos dejan votar en urna y no nos dejan votar en el Congreso porque el PSOE y Sumar controlan la Mesa', denunció. En su intervención, Feijóo expresó su convicción de que 'Sánchez no es dueño de su futuro político; está sometido a cada una de las personas que quieran hablar', y mencionó 'algunos movimientos' en el Congreso que podrían 'alumbrar alguna esperanza' para un cambio de Gobierno.

El líder popular prometió 'acabar con la atmósfera irrespirable' con un gobierno 'sólido, fuerte y decente' que devuelva a los españoles 'lo que la mayoría de años han tenido: un gobierno decente con gente que no venga a robar'. Aseguró que 'nunca hemos vivido peor' debido a que 'este Gobierno es especialista en cuentos y no cuentas', y delineó un plan de ruta que incluye promesas en materia de vivienda, inmigración, recortes y fiscalidad.

Feijóo también se refirió a los pactos con Vox en diversas autonomías y a la posibilidad de que, si los ciudadanos así lo deciden en las urnas, se produzca un cambio de rumbo en el país. La corrupción, según el PP, es el eje central de la crisis política actual, y Feijóo insiste en que el presidente Sánchez conocía las actividades de su entorno, citando el caso de su excolaborador Cerdán y la presunta trama criminal.

'¿De verdad que alguien se cree que Cerdán monta las cloacas con Leire sin que el presidente sepa nada? ', preguntó retóricamente, añadiendo que 'es muy probable que el PSOE acabe imputado'. El líder popular también se refirió al hartazgo de los socios de investidura del Gobierno frente a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), afirmando que 'lo que no se puede decir es que esto no se sostiene más y seguir sosteniendo al Gobierno permanentemente'.

En este contexto, Feijóo se mostró esperanzado en que los movimientos parlamentarios puedan conducir a un cambio, y reiteró su compromiso de formar un gobierno 'decente' que ponga fin a la corrupción. Las declaraciones de Feijóo se enmarcan en la estrategia del PP de capitalizar la crisis política y judicial que rodea al Gobierno de Sánchez, con especial atención a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente.

El líder popular busca así consolidar su posición como alternativa de gobierno, apelando a la necesidad de un cambio que devuelva la confianza en las instituciones y combata la corrupción de manera efectiva





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