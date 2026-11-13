Feijóo anuncia recortes y duda de instituciones tras entrevista con Jordi Wild

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, revela planes de cerrar ministerios, duda de datos económicos y defiende un eventual pacto con Vox para gobernar en el 29N.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, ha utilizado una entrevista de hora y media con el periodista Jordi Wild para detallar su propuesta de gobierno de cara al 29N. Durante esta intervención, el político gallego ha anunciado la intención de eliminar el Ministerio de Vivienda, marcando el segundo departamento que planea cerrar, tras haber mencionado previamente el cierre de otros ministerios.

Eliminación de Ministerios y Pacto con Vox

El candidato popular ha abordado directamente la posibilidad de formar un gobierno en coalición con el partido de extrema derecha Vox. Feijóo ha justificado esta alianza afirmando que Vox cuenta con más votos y expectativas electorales que toda la izquierda junta, excluyendo al PSOE. Esta afirmación ha sido cuestionada por los datos electorales generales de 2023, donde Vox obtuvo 3,057 millones de votos, una cifra muy similar a los 3,044 millones de Sumar y superada por la suma de partidos de izquierdas autonómicos.

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Aunque Feijóo no ha especificado qué carteras ministeriales estarían disponibles para Vox, sí ha establecido límites claros. Ha vetado explícitamente el Ministerio de Hacienda, argumentando que se requiere experiencia en la elaboración de Presupuestos Generales del Estado o equipos técnicos especializados. Asimismo, ha indicado que los llamados ministerios de Estado, como Exteriores, Interior, Defensa o Justicia, tendrían una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, sugiriendo que son zonas intocables para su socio potencial.

Dudas sobre Cifras Económicas e Instituciones

En el ámbito económico, Feijóo ha puesto en entredicho la promesa de bajada generalizada de impuestos, admitiendo que necesita explicar primero la situación de las cuentas públicas. Ha manifestado dudas sobre los datos oficiales proporcionados por organismos como la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ha acusado al gobierno actual de ocultación de gasto y desconocimiento de compromisos plurianuales, citando específicamente la adjudicación de entre 18.000 y 19.000 millones de euros en gasto de Defensa en recientes consejos de ministros.

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Además, ha criticado la situación del gasto público sin aportar datos concretos sobre la eficiencia de la administración. Su postura implica un cuestionamiento directo de la veracidad de las estadísticas oficiales que certifican los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit. Esta línea argumental continúa con una crítica a la inversión en defensa, donde ha señalado que el compromiso del 2% del PIB con la OTAN ya está alcanzado, aunque no ha descartado aumentar esta cifra hasta el 5% exigido por Estados Unidos.

Reforma del Sistema de Pensiones

Sobre las pensiones, Feijóo ha reiterado su compromiso de revalorizarlas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), una medida que está obligada por ley aunque el Partido Popular la rechazó anteriormente en el Congreso. El objetivo declarado es buscar la viabilidad del sistema público para quienes aún no cobran la prestación. El candidato ha estimado en aproximadamente 50.000 millones de euros la transferencia anual de impuestos a las pensiones, identificándola como una presión fiscal significativa.

Para mejorar la sostenibilidad, Feijóo ha sugerido permitir que las personas mayores de 67 años que deseen trabajar puedan cobrar parcialmente la pensión junto con su salario. Ha calificado los 67 años como una edad de jubilación razonable y ha afirmado que no tienen previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación más allá de esta cifra. Esta propuesta contrasta con la ley actual que el Partido Popular vetó, mostrando una estrategia de reforma que prioriza la compatibilidad laboral sobre cambios estructurales drásticos en la edad legal.