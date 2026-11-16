Feijóo anuncia la ley de nietos vasca en Pamplona para votar de los exiliados

Alberto Núñez Feijóo propone en Navarra una ley para que los exiliados por ETA y sus descendientes voten en Euskadi. Contexto con el ataque a Jon Echeverría.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciará este viernes en Pamplona la propuesta de una ' ley de nietos vasca'. Esta iniciativa busca permitir que los ciudadanos exiliados por la violencia terrorista de ETA y sus descendientes puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas y municipales del País Vasco y Navarra.

Propuesta electoral para exiliados vascos

La iniciativa política se presenta como una respuesta directa a quienes tuvieron que abandonar sus tierras durante los años más duros del conflicto armado. El objetivo central es facilitar la participación electoral voluntaria de estas personas en las comicios vascos y navarros, incluyendo las elecciones a las diputaciones provinciales. Fuentes del Partido Popular confirman que la reforma legal está dirigida específicamente a aquellas personas expulsadas por el terrorismo.

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Aunque la denominación 'ley de nietos' sugiere una extensión generacional, no se ha precisado aún si los beneficiarios serán únicamente los exiliados originales o también sus descendientes. La medida pretende restituir una oportunidad política a quienes vieron restringida su movilidad geográfica y cívica por motivos de seguridad y miedo.

Contexto del ataque a Jon Echeverría

El anuncio en la capital navarra llega tras el reciente incidente en Hernani, provincia de Guipúzcoa. Jon Echeverría, candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, sufrió una agresión mediante el lanzamiento de piedras, huevos y petardos contra su vehículo. Este acto de violencia llevó a la suspensión temporal del recorrido electoral del sábado y ha colocado la libertad de campaña en el centro del debate público.

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Echeverría manifestó sentirse intimidado, pero atribuyó el problema principal a la impunidad y al miedo del Partido Nacionalista Vasco hacia la formación Bildu. El Partido Popular aspira a recuperar el escaño que perdió en Guipúzcoa en 2011. Alberto Núñez Feijóo reaccionó ante la agresión prometiendo que lograrán vencer la intimidación con un escaño en la provincia.

Reformas agrícolas y fiscalidad rural

Antes de la jornada en Pamplona, Feijóo dedicará la mañana del viernes en Lérida a presentar medidas para el sector primario. Las propuestas incluyen la eliminación de cargas administrativas que excedan las obligaciones comunitarias europeas. El líder popular afirma que toda obligación añadida a las exigencias de Bruselas será suprimida para aligerar la burocracia.

Además de la reducción de trámites, el programa del Partido Popular establece una fiscalidad diferenciada para el medio rural. Esta medida busca ajustar la presión impositiva a la realidad demográfica de las zonas no urbanas. El Partido Popular también abordará las necesidades de mano de obra en el campo frente a la inmigración irregular.

Futuro y alianzas políticas

La propuesta legal de Pamplona conecta con una reivindicación previa de Jon Echeverría, quien defendió facilidades para la vuelta de los exiliados a sus tierras. El Partido Popular utiliza esta capital navarra para confrontar la política de alianzas del PSOE con Bildu en los gobiernos locales y autonómicos. La escala en Pamplona sirve como antesala al viaje del martes a Guipúzcoa para apoyar a la candidatura.

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Feijóo vincula la seguridad en la campaña con la recuperación parlamentaria en el País Vasco. La estrategia del partido se centra en evitar que la intimidación condicione la presencia en la calle. El líder popular mantendrá una auditoría del 'saqueo' presupuestario durante la campaña, argumentando que el cambio político es imparable y necesario para la democracia vasca.