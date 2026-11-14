Feijóo anuncia auditoría al Gobierno de Sánchez y prioriza Vivienda en su programa

Alberto Núñez Feijóo promete una auditoría inmediata y una cartera de Vivienda en la vicepresidencia si gana las elecciones del 29 de noviembre en España.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha resume los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez en el Ejecutivo español, calificando su mandato de corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. El presidente del PP ha prometido realizar una auditoría exhaustiva durante su primer Consejo de Ministros en caso de obtener la victoria electoral. Además, ha anunciado que la cartera de Vivienda ocupará un lugar destacado en su estructura de gobierno, ubicándola dentro de una vicepresidencia si resulta ganador en las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre.

Críticas a la gestión y acusaciones de corrupción

Feijóo ha dirigido sus críticas contra la gestión de la ley del solo sí es sí y contra la investigación de la Fiscalía Europea sobre el presunto fraude con las pulseras antimaltrato en el Ministerio de Igualdad. El líder popular ha afirmado que se acabó utilizar a las mujeres para cubrir negligencias administrativas, señalando que la Fiscalía Europea cree que ha habido corrupción en este ámbito. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha cargado contra la presencia de Begoña Gómez en la campaña del PSOE y ha comparado al matrimonio Sánchez-Gómez con los Kirchner de España, destacando la controversia política que rodea a la primera dama.

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Defensa del liderazgo socialista y contraataque

Pedro Sánchez, en su mitin de campaña, ha criticado la corrupción en Paraguay pero ha señalado que en España solo ve el ático de Isabel Díaz Ayuso y una foto de Feijóo de hace 31 años. Sánchez ha afirmado que nadie mejor que Begoña Gómez para representar al PSOE, a pesar de estar procesada por dos delitos de corrupción. Miguel Tellado ha respondido con ironía, asegurando que a los críticos les falta la pulserita de arresto domiciliario, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que no habrá chapuzas con las pulseras y que se debe acabar con la impunidad.

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Impacto en el voto y estrategias de campaña

La campaña electoral ha estado marcada por tensiones significativas, con incidentes como el lanzamiento de piedras, huevos y petardos al coche en el que viajaba el candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría. Abascal ha pedido votar al PP a quienes no compartan la prioridad nacional de Vox, advirtiendo que hay que echar al capo de la mafia. Sánchez, por su parte, ha acusado a Ayuso de querer que se mire a un ático para tapar problemas en Ceuta, los trenes y los apagones, intentando desviar la atención de sus propios desafíos políticos.

Prioridades económicas y sociales

Feijóo ha subrayado la necesidad de abordar la crisis de emancipación juvenil, indicando que una generación entera no puede independizarse debido a las políticas actuales. El líder popular ha destacado su experiencia como gestor, afirmando que viene de la gestión para ofrecer soluciones concretas al país. Estas declaraciones reflejan la intención del Partido Popular de posicionarse como una alternativa seria en temas de vivienda y estabilidad económica, frente a lo que considera el fracaso del gobierno socialista en estas áreas clave para los ciudadanos españoles.