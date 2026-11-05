Feijóo amenaza con retirar a España del Mundial 2030 si Marruecos organiza la final

Alberto Núñez Feijóo advierte que España no debe participar si Marruecos celebra la final del Mundial 2030, reafirmando el compromiso de la candidatura ibérica.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha establecido una condición inquebrantable para la participación de España en la candidatura para organizar la Copa Mundial de la FIFA de 2030. En una entrevista concedida al programa de fútbol El Chiringuito, Feijóo declaró que su partido retiraría su apoyo a la organización conjunta si la final del torneo se celebra en Marruecos. Esta postura firme surge en un contexto de negociaciones diplomáticas intensas entre los tres países candidatos.

Condiciones claras para España en el Mundial 2030

Feijóo dejó claro que la sede de la final es un elemento determinante para la viabilidad de la candidatura española. Según sus declaraciones, si España no organiza la final, considera que el país no debería participar en la organización del Mundial. Esta afirmación refleja la postura política del PP, que exige garantías de éxito y relevancia institucional. El líder popular afirmó textualmente que, ante la posibilidad de que Marruecos albergue la gran final, la respuesta ante la retirada de España sería sí.

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Argumentos de soberanía deportiva y logística

El líder del PP fundamentó su exigencia en la capacidad demostrada por España para gestionar grandes eventos internacionales. Defendió que la nación es una potencia mundial del fútbol, amparándose en los títulos recientes tanto de la selección masculina como de la femenina. Feijóo recordó que España y Portugal fueron los impulsores iniciales de esta candidatura, antes de la posterior incorporación de Marruecos. Esta narrativa busca posicionar a la península ibérica como el motor principal del proyecto deportivo.

Estrategia política antes de las elecciones generales del 29 de noviembre

Estas declaraciones no son gratuitas, ya que coinciden con la campaña electoral que llevará a las urnas a los españoles el próximo 29 de noviembre. Feijóo aprovechó esta ventana de oportunidad para diferenciar su propuesta frente al gobierno actual. La firmeza mostrada en este tema deportivo busca proyectar una imagen de defensa de los intereses nacionales. El político popular busca consolidar su liderazgo antes de acudir al plató de El Hormiguero, programado para el miércoles 11 de noviembre.

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Impacto en la diplomacia con Marruecos y Portugal

La postura de Feijóo añade complejidad a las conversaciones entre los tres socios de la candidatura. La incorporación de Marruecos al consorcio fue vista inicialmente como un gesto de expansión geográfica, pero ahora se enfrenta a la exigencia de no albergar la final. Esta situación obliga a los gobiernos a negociar con extremada cautela los derechos de sede. El equilibrio entre el prestigio del evento y la viabilidad logística se convierte en el eje central de las negociaciones bilaterales.

Consecuencias y próximos pasos en la organización

La amenaza de retirada por parte del Partido Popular podría alterar los planes de organización si ganan las elecciones. El gobierno actual debe considerar estas posiciones políticas para asegurar la continuidad del proyecto. La gestión del Mundial 2030 requiere una estabilidad institucional que trascienda los ciclos electorales. La comunidad futbolística observa con atención cómo evolucionan las negociaciones diplomáticas en los próximos meses.