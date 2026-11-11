Feijóo acusa a los sindicatos de hacer campaña con la huelga desde El Hormiguero

Feijóo critica en El Hormiguero la huelga y la considera un acto camuflado de campaña de los sindicatos, mientras Pablo Motos plantea diez preguntas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en directo en el programa El Hormiguero, emitido por Atresmedia, que el presidente del Gobierno decidió no acudir a la entrevista pese a las numerosas gestiones realizadas para que participara. Según explicó Feijóo, su equipo llamó cada día, envió mensajes para dejar constancia por escrito y ofreció todas las opciones posibles para que el presidente pudiera asistir al espacio de Pablo Motos.

Durante la misma intervención, Feijóo también se pronunció sobre la huelga convocada por los sindicatos y la calificó de acto camuflado de campaña electoral. El presentador Pablo Motos, por su parte, utilizó el espacio para formular una serie de preguntas que, según el propio programa, el presidente no podrá responder en la cadena Atresmedia al no haber aceptado la invitación.

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Feijóo describe la negativa del presidente a acudir al programa

Feijóo sostuvo que el presidente del Gobierno rechazó la invitación de El Hormiguero después de recibir insistencias reiteradas por parte del programa y del propio líder popular. Según su relato, la negativa no fue fruto de la falta de oportunidades, ya que se le facilitaron distintas fechas y formatos para hacer posible su presencia.

El líder del PP subrayó que la insistencia buscaba dejar constancia documental de cada contacto. Con esta explicación, Feijóo pretendió demostrar que la ausencia del presidente no respondió a un problema de comunicación, sino a una decisión tomada de forma deliberada.

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Feijóo acusa a los sindicatos de campaña electoral encubierta

Feijóo calificó la huelga como un acto camuflado de campaña electoral impulsado por los sindicatos. Con esa afirmación, el dirigente popular atribuyó a las organizaciones sindicales un objetivo político distinto al que, en su opinión, debería guiar una movilización laboral.

En la misma línea, el presidente del PP criticó lo que definió como torpeza política y cobardía. Feijóo no detalló en el espacio televisivo los motivos concretos de esa valoración, pero la expresó como parte de su crítica general a la gestión de la situación.

Pablo Motos plantea diez preguntas al presidente sin respuesta televisiva

Pablo Motos enumeró a continuación las preguntas que, según el programa, el presidente del Gobierno no podrá contestar en el espacio de Atresmedia tras declinar la invitación. Entre ellas, planteó por qué el presidente se ausentó de sus funciones durante 24 días de vacaciones mientras, según el planteamiento de la pregunta, se estaba invadiendo el país.

Motos también preguntó quién habría pagado a Leire para que contactara con un narcotraficante con el fin de presionar a la jueza que instruye el caso de su hermano. Asimismo, cuestionó cuál es el beneficio que, en su opinión, obtuvo el país con la operación en el Sáhara, planteando la duda de forma directa al Ejecutivo.

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Ciudadanos abandonados ante crisis como la DANA y Adamuz

Motos cerró su batería de preguntas con una crítica a la eficacia del Gobierno ante emergencias reales. Citó como ejemplos la DANA, la erupción del volcán de La Palma, el accidente de Adamuz, el suceso de Urda y lo ocurrido en Ceuta, y preguntó por qué los ciudadanos se sienten abandonados en esas situaciones mientras el Ejecutivo sostiene que actúa correctamente.

Con este planteamiento, el programa trasladó a la audiencia la idea de que existe una brecha entre la percepción ciudadana de desamparo y el discurso oficial sobre la gestión de crisis. La ausencia del presidente en el plató, según el enfoque del espacio, impide que el Gobierno responda a esas dudas en la misma tribuna.