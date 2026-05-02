Feijóo aborda la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles y critica los insultos de Abascal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador ultra Vito Quiles, y ha condenado los insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente Pedro Sánchez. Feijóo ha mostrado cautela en su respuesta sobre el caso Quiles, mientras que ha sido más directo en su rechazo a los insultos de Abascal. Las declaraciones han generado debate sobre la libertad de expresión, la violencia y la responsabilidad de los líderes políticos.

Alberto Núñez Feijóo , el líder del Partido Popular , participó activamente en las celebraciones del Dos de Mayo, un día de especial significado para la Comunidad de Madrid .

Durante una rueda de prensa posterior a los actos conmemorativos, se le interrogó sobre la denuncia presentada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra Vito Quiles, un individuo conocido por su comportamiento ultra y agitador. Feijóo respondió con cautela, cuestionando quiénes habían exhibido actitudes violentas y reconociendo que tanto la esposa del presidente como el propio Quiles habían presentado denuncias formales.

El líder de la oposición enfatizó que tales actitudes no debían ser toleradas por la sociedad española, al tiempo que se reservaba el derecho a esperar los resultados de la investigación en curso. Feijóo también abordó la cuestión de incidentes similares que, según sus palabras, podrían haber ocurrido en el pasado con personas vinculadas al Partido Popular, pero se apresuró a aclarar que su conocimiento de estos hechos no implicaba su aprobación.

Subrayó que tales incidentes, en su caso, se habían producido en el ámbito privado, evitando una condena explícita de la agresión sufrida por Begoña Gómez. La respuesta de Feijóo se caracterizó por un tono ambiguo, buscando un equilibrio entre la necesidad de condenar la violencia y la prudencia ante una situación delicada que involucra a un periodista y a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Además, el líder popular se refirió a Quiles como 'periodista' y 'compañero', un gesto que generó controversia dada la naturaleza de las acusaciones y el expediente abierto en el Congreso contra el agitador ultra. El debate se extendió a los recientes insultos proferidos por Santiago Abascal, líder de Vox, contra el presidente del Gobierno, a quien se refirió con términos despectivos.

En este caso, Feijóo fue más directo al expresar su rechazo a tales calificativos, independientemente de las provocaciones o descalificaciones que pudieran provenir del presidente y su entorno, citando como ejemplo los mensajes publicados en redes sociales por el ministro Óscar Puente. Esta postura contrasta con su respuesta inicial sobre el caso de Begoña Gómez, donde su condena fue menos enfática.

Paralelamente, Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, también se pronunció sobre el incidente entre Quiles y Gómez, adoptando una línea argumental diferente a la de Feijóo. Serrano argumentó que no le correspondía valorar la actuación de un periodista, insistiendo en que el deber de un partido político no es señalar a los profesionales de la comunicación.

Esta declaración resulta irónica considerando que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, está citado a declarar por presuntamente filtrar información confidencial sobre periodistas de El País que investigaban la relación de la presidenta autonómica, Alberto González Amador. Serrano, al igual que Feijóo, mencionó casos anteriores en los que personas vinculadas al PP habían sido objeto de críticas por parte de periodistas, argumentando que en esos momentos no se había generado la misma indignación.

La tensión entre el Partido Popular y el Gobierno central se hizo evidente en las declaraciones de Serrano, quien acusó al Ejecutivo de cuestionar la honorabilidad de los alcaldes del PP, mencionando el caso del delegado del Gobierno con el alcalde de Móstoles. Serrano insistió en que no es el PP de Madrid quien ha exacerbado las relaciones entre Sol y Moncloa, sino el propio Gobierno, expresando su esperanza de que las relaciones se normalicen.

Para lograrlo, según Serrano, sería necesario remover al presidente Pedro Sánchez, a quien calificó como 'la principal gangrena y el cáncer que tiene nuestro país'. Estas declaraciones, cargadas de retórica política, reflejan la profunda polarización que caracteriza el panorama político español.

La situación plantea interrogantes sobre la independencia de los medios de comunicación, la protección de la privacidad de los familiares de los políticos y la responsabilidad de los líderes políticos en la promoción de un debate público respetuoso y constructivo. El caso de Vito Quiles, con su expediente abierto en el Congreso y su procesamiento judicial, se ha convertido en un símbolo de la creciente tensión entre la libertad de expresión y la necesidad de combatir la violencia y la desinformación.

La respuesta de Feijóo y Serrano, aunque matizada, revela la complejidad de la situación y la dificultad de encontrar un equilibrio entre la defensa de los principios democráticos y la lealtad partidista





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feijóo Partido Popular Begoña Gómez Vito Quiles Santiago Abascal Vox Denuncia Insultos Política Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra el agitador Vito Quiles ante la Policía NacionalFuentes del entorno de la denunciante aseguran que el ultra le impidió salir del restaurante en el que se encontraba para increparla, lo que el Gobierno ha calificado de 'intimidación y acoso'...

Read more »

Begoña Gómez formaliza la denuncia contra Vito Quiles y Moncloa habla de 'agresión' e 'intimidación' delLos detalles: Según cuentan desde el Gobierno, el agitador 'no dejaba salir del restaurante' a la mujer de Pedro Sánchez. 'Esto no se puede normalizar porque se está normalizando el odio', exponen.

Read more »

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de MadridLa esposa del presidente del Gobierno presentó su denuncia ante la Policía Nacional después de que ocurriera el altercado con el activista político. Aunque aún no se conoce el delito del que le acusa, desde el Gobierno hablan de 'acoso' y 'agresión'.

Read more »

Vito Quiles llama 'Charos' a las amigas de Begoña Gómez: 'Es un machista'El video publicado por Vito Quiles, en el que una amiga de Begoña Gómez se lanza sobre él, revela el término 'Charos'. Con esta palabra el activista político define a las amigas de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Qué significa?

Read more »

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles ante la Policía NacionalFormalizó ayer ante la Policía Nacional la denuncia contra el activista Vito Quiles aunque Moncloa no precisa el delito del que le acusa.

Read more »

Chivatos, ataques y banalización de la violencia: así funciona la espiral fascista alentada por las derechasBegoña Gómez ha formalizado este jueves su denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional.

Read more »