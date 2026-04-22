Feijóo aboga por una victoria contundente del PP en Andalucía para evitar depender de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a sus militantes a 'pelear' cada voto en Andalucía para asegurar la mayoría absoluta de Juanma Moreno y evitar pactos con Vox, destacando la estabilidad como clave para el progreso de la región y de España.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , realizó declaraciones contundentes este miércoles en un acto celebrado en Lepe, Huelva, reafirmando su confianza en la figura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía .

Feijóo lo calificó como un líder de 'primera categoría', destacando su compromiso con el cumplimiento de las promesas electorales y su dedicación al servicio de los ciudadanos andaluces. El mensaje central de su intervención fue un llamado a la movilización y al esfuerzo colectivo para asegurar que Moreno pueda revalidar su mayoría absoluta en la comunidad autónoma, evitando así la necesidad de depender de un pacto con Vox.

Feijóo argumentó que un mayor respaldo al Partido Popular se traduce directamente en una mayor estabilidad política y social para Andalucía. Esta declaración se produce en un contexto delicado, tras la reciente investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura gracias a un acuerdo con Vox, y la formalización de un pacto similar entre el PP y la extrema derecha para gobernar Aragón.

Feijóo instó a sus militantes y simpatizantes a no dar por sentada la victoria, enfatizando que cada voto es crucial y debe ser conquistado activamente. La presencia en el acto de figuras relevantes del PP andaluz, como el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, el presidente provincial, Manuel Andrés González, y la consejera Loles López, subrayó la importancia estratégica de la provincia de Huelva para el partido.

Feijóo detalló las razones por las cuales considera fundamental apoyar nuevamente a Juanma Moreno en las elecciones del 17 de mayo. Entre ellas, resaltó la estabilidad como un pilar fundamental para el progreso y el desarrollo de Andalucía, argumentando que un gobierno sólido es esencial para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Subrayó que el PP andaluz se distingue por su enfoque en gobernar para el beneficio de la gente, priorizando las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. La gestión eficiente y responsable de los recursos públicos fue otro punto clave en su discurso, destacando la capacidad del PP para resolver problemas y ofrecer soluciones concretas a los desafíos que enfrenta la comunidad.

Además, Feijóo enfatizó la importancia de la decencia y la transparencia en la política, contrastando la gestión del PP con la percepción de corrupción que, según él, rodea al PSOE de Pedro Sánchez. Finalmente, defendió la igualdad de todos los españoles como un principio innegociable, rechazando cualquier intento de fragmentación o discriminación.

Feijóo vinculó directamente la estabilidad en Andalucía con la posibilidad de lograr un gobierno estable a nivel nacional, señalando que las regiones donde el PP gobierna con mayoría absoluta –Andalucía, La Rioja, Madrid y Galicia– son ejemplos de prosperidad y buen gobierno. La intervención de Feijóo también fue una respuesta directa a las críticas vertidas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la sesión de control del Congreso.

Sánchez había cuestionado la legitimidad de los pactos del PP con Vox en Aragón y Extremadura, alegando que estos acuerdos podrían vulnerar la Constitución. Feijóo rechazó estas acusaciones, calificándolas de 'soberbia' y acusando a Sánchez de mostrarse preocupado por el éxito del PP en las elecciones.

Se preguntó si a Sánchez le molestaba que el PP hubiera estado tan cerca de obtener la mayoría absoluta en Extremadura, o si le incomodaba la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. Feijóo recordó que el PSOE perdió las elecciones en Extremadura, mientras que el PP las ganó, y que, por lo tanto, el PP tiene el derecho y la responsabilidad de formar gobierno y garantizar la estabilidad política.

El líder popular insistió en que el PP está cumpliendo con la voluntad popular expresada en las urnas, y que su objetivo es ofrecer a los ciudadanos un gobierno sólido y responsable que trabaje por el bienestar de todos. La defensa de los pactos como una herramienta legítima para la formación de gobierno, y la crítica a la actitud de Sánchez, evidencian la tensión política existente entre ambos partidos y la importancia de las próximas elecciones en Andalucía





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