Fedea exige inyección estatal para pensiones

El informe de Fedea alerta que el Estado deberá aportar más de 100.000 millones de euros anuales a mediados de siglo para mantener el sistema de pensiones español.

El informe del Fundación de Estudios de Economía Aplicada ( Fedea) advierte que el Estado tendrá que inyectar más de 100.000 millones de euros al año a mediados de siglo para sostener el sistema de pensiones. Esta cifra representa un 6% del PIB y marca un punto de inflexión crítico para las finanzas públicas.

La situación actual ya es compleja, pues las aportaciones recibidas por los jubilados superan lo cotizado a lo largo de su vida laboral. Esta disparidad sitúa la tasa de reemplazo en España entre el 75% y el 80%, lejos de la media europea.

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Déficit y gasto estatal en seguridad social

Fedea calcula que el déficit contributivo, motivado por pensiones superiores a lo que financian las cotizaciones y por el envejecimiento poblacional, exigirá transferencias estatales equivalentes a más de seis puntos de PIB anual. En la actualidad, el Estado aporta casi 64.000 millones anuales a la Seguridad Social, según datos de 2025.

Estos fondos se tienen que detraer de las arcas públicas y contribuyen a aumentar la necesidad de endeudamiento del país. El problema se prevé que siga creciendo en los próximos años, afectando a otras partidas presupuestarias fundamentales.

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Propuestas de reducción de la tasa de reemplazo

El documento propone reducir la tasa de reemplazo acercándola a la media europea, que se sitúa en torno al 60%. Las medidas incluyen ampliar el periodo de cómputo a toda la vida laboral y vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Estos ajustes reducirían las pensiones iniciales respecto al último salario del trabajador. Aunque son medidas que han generado protestas sociales en el pasado, Fedea las considera necesarias para corregir la ruta insostenible.

Cuentas nocionales y recaudación fiscal

El informe también sugiere sustituir el MEI y la cuota de solidaridad por un recargo en el IRPF. Fedea argumenta que los actuales mecanismos son recargos fijos que comprometen el carácter contributivo del sistema.

Las cuentas nocionales registran todas las cotizaciones individuales y las convierten al jubilarse en una renta vitalicia ajustada por esperanza de vida. Este modelo busca ligar las prestaciones a las aportaciones reales para contener el déficit a largo plazo.

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Impacto futuro en la deuda y pensiones

El gasto en pensiones subió un 60% desde 2018 y se triplicará en 2050, superando el billón de euros para 2070. El encarecimiento de la deuda hipoteca el futuro, con intereses que subirán un 66% y costarán 72.300 millones en 2031.

La incorporación de más cotizantes, como los inmigrantes, no solventará el desequilibrio a largo plazo. Sin reformas estructurales, el déficit se volverá inasumible para la economía nacional.