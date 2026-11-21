Fedea proyecta que las comunidades autónomas cuadrupliquen el límite de déficit en 2026, alcanzando el 0,4% del PIB, lo que pone en peligro la reducción nacional a 2,1%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, pronostica que las comunidades autónomas cuadruplicarán el límite de déficit permitido para el año 2026, situándolo en el 0,4% del Producto Interior Bruto, una cifra que supera los 6.500 millones de euros debido al incremento sostenido del gasto público.

Este deterioro presupuestario se debe al crecimiento interanual del 5,7% registrado en el gasto autonómico hasta el mes de julio, una cifra que ya superó el límite del 3,5% fijado para el ejercicio actual. Los impulsores principales de esta escalada han sido el pago de salarios y los intereses de la deuda, según los datos de ejecución analizados por el instituto de estudios económicos.

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Impacto en el déficit público nacional

Si esta tendencia se consolida, la suma de los números rojos regionales empujaría el déficit público nacional por encima del 3,1% del PIB, alejándose significativamente de la previsión gubernamental de reducirlo al 2,1%, que no contabiliza ciertos gastos coyunturales como las ayudas para las DANA.

Los autores del estudio, José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín, advierten que sin una disciplina estricta en el gasto, el simple crecimiento de los ingresos públicos no garantiza una mejora en los saldos presupuestarios, planteando un reto significativo para los próximos gobiernos autonómicos.

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Disparidad entre regiones y riesgos fiscales

La situación financiera no es homogénea, ya que la Comunidad Valenciana y Murcia registrarán los mayores déficits con el 1,8% y el 1,6% del PIB, respectivamente, seguidas por Cataluña con el 0,8% y el País Vasco con el 0,7%, lo que complica la coordinación fiscal con el Estado.

Por el contrario, Fedea prevé que casi la mitad de las regiones, incluyendo Navarra, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Baleares, logren cerrar el ejercicio en superávit, evidenciando una fragmentación significativa en la gestión económica del territorio.

Proyecciones para 2026 y control de la deuda

Si la tasa de crecimiento observada hasta julio persiste, el desembolso total aumentará en 15.540 millones de euros para 2026, lo que elevaría el déficit autonómico al 0,4% del PIB y alteraría la estabilidad macroeconómica prevista por las autoridades fiscales nacionales y europeas.