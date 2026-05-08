Fede Valverde y Tchouaméni reconozcan la sanción del Real Madrid y piden disculpas por la pelea en Valdebebas

Los centrocampistas del Real Madrid, Fede Valverde y Tchouaméni, han reconocido la sanción impuesta por el club y solicitado disculpas por la pelea que tuvieron este jueves en Valdebebas tras el entrenamiento.

Después de que el Real Madrid emitiera un comunicado informando del expediente sancionador abierto a Fede Valverde y Tchouaméni , que se ha resuelto con una multa de medio millón de euros para cada uno y tras el mensaje en redes sociales del uruguano, tan solo faltaba el francés por tomar la palabra.

Y lo ha hecho en la tarde de este viernes después de que el conjunto blanco anunciara la sanción interpuesta a sus dos centrocampistas por una pelea acaecida este jueves en Valdebebas tras el entrenamiento. La misma se saldó con una brecha en la frente del segundo capitán del Real Madrid que, según él, se hizo tras golpearse accidentalmente con una mesa





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Fede Valverde Tchouaméni Partida Expediente Sancionador Brawl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caos en Valdebebas: Fede Valverde termina en el hospital tras una violenta disputa con Aurelien TchouaméniUna grave pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni ha sacudido los cimientos del Real Madrid, culminando con la intervención de Florentino Pérez y sanciones disciplinarias para ambos futbolistas.

Read more »

Fede Valverde, tras su pelea con Tchouaméni: 'Hay alguien detrás que corre rápido con el cuento'El futbolista uruguayo ofrece su versión sobre lo ocurrido con Tchouaméni y se disculpa ante el madridismo.

Read more »

Fede Valverde acaba en el hospital tras un pique con TchouaméniUn pique entre los jugadores del Real Madrid Fede Valverde y Tchouaméni acaba con el uruguayo en un hospital.

Read more »

Aurélien Tchouaméni Speech After Dispute with Fede ValverdeAurélien Tchouaméni, a Real Madrid player, released a statement after a serious incident with Fede Valverde, an Uruguayan player. The incident resulted in a severe injury to Fede in the training ground, a cut on his forehead and a traumatic brain injury. This fight, considered the worst ever in Valdebebas, has led to disciplinary proceedings against both players and a hefty fine of 500,000 Euros for each from the Real Madrid. Tchouaméni apologized to the football community, the Madrid fans, and his teammates, stating that the incident tarnished the reputation of Real Madrid, the World's most followed club.

Read more »