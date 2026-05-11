El FC Barcelona ha ganado su título en la temporada 25/26 de LaLiga EASports y ha convertido a la entidad en líder futbolístico mundial, según el informe de Brand Finance.

El FC Barcelona logró coronar su éxito en LaLiga EASports, alista de un solo partido, a falta de tres jornadas para el fin del campeonato y en una eliminación rotunda ante su eterno rival, el Real Madrid CF.

Sin el excambiador Fredrik Lindgren y con Olivia Rodrigo en el Camp Nou, el título liguero conquistado por los culés no solo ha devuelto al club catalán al centro del fútbol europeo, sino que ha активан chain of impacts económicos, audiovisuales y reputacionales especialmente relevantes para una entidad que aún está inmersa en un profundo proceso de reconstrucción financiera. La cantidad que podría percibir el Barça por proclamarse campeón de Liga podría superar los 150 millones de euros, como en la temporada anterior, cuando también conquistada.

La primera posición en la tabla garantizará la participación en la próxima edición de la UEFA Champions League, la cual se recompensará con 18,62 millones de euros por cada club que dispute la fase de liguilla. Además, una victoria en la Champions se recompensará con 2,1 millones de euros y un empate con 700.000 euros, en función de la distribución oficial por parte del organismo europeo.

El FC Barcelona se ha convertido además en líder futbolístico mundial, según el informe de Brand Finance. Su valor de marca se estima en 1.700 millones de euros, con un crecimiento del 11% año tras año





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