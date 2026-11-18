Jiangsu Hengrui y Rona Therapeutics lideran la innovación en fármacos antiobesidad, atrayendo inversiones de Novo Nordisk y Eli Lilly mediante licencias externas.

Las principales farmacéuticas occidentales están reorientando su búsqueda de innovaciones hacia China para abordar el inminente vencimiento de patentes de fármacos antiobesidad. Este movimiento estratégico responde a la necesidad de encontrar nuevas terapias mientras el gigante asiático consolida su posición como centro biotecnológico global, desplazando su modelo histórico de producción de imitaciones baratas.

Velocidad y costos reducen la brecha de desarrollo

El cambio en el ecosistema farmacéutico chino comenzó en 2011, cuando Pekín clasificó el sector como una industria emergente estratégica junto con los vehículos eléctricos. Esta decisión impulsó inversiones multimillonarias para equiparar los estándares de los laboratorios con las normas internacionales. Para 2024, China registró más ensayos clínicos que Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, los ensayos en el país asiático superan a los estadounidenses en rapidez y menor costo, una ventaja que reduce drásticamente el tiempo de desarrollo de medicamentos.

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Licencias externas evitan restricciones de adquisición

Dado que Pekín limita el control extranjero sobre sus empresas nacionales, las farmacéuticas globales han optado por acuerdos de licencia para adquirir derechos de comercialización fuera de China. Este modelo ha acumulado un valor superior a 144.000 millones de euros en la industria. En el segmento específico de tratamientos para adelgazar, estos acuerdos han superado los 43.000 millones de euros desde 2023, aprovechando la existencia de casi 250 candidatos basados en péptidos tipo 1 (GLP-1) en desarrollo local.

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Novo Nordisk y Eli Lilly buscan alternativas orales

La competencia por dominar un mercado que crecerá desde 65.000 millones hasta 163.000 millones de euros en una década es intensa. Novo Nordisk, cuyo activo semaglutida enfrenta vencimiento de patente en 2031, ha acordado pagar hasta 2.300 millones de euros por los derechos de una píldora oral semanal experimental de Jiangsu Hengrui. Esta firma, valorada en 42.000 millones de euros, ofrece una alternativa oral frente a las inyecciones diarias o semanales actuales. Empresas más pequeñas como Rona Therapeutics también compiten en este mercado dinámico.

Eficiencia clínica y expectativas de seguridad

El desarrollo de fármacos en China es considerado hasta tres veces más rápido que en Europa, según estimaciones de ejecutivos de Pfizer. Esta eficiencia permite abordar problemas de seguridad y eficacia que afectan a las terapias actuales. Por ejemplo, Sciwind Biosciences reporta que en sus ensayos de 48 semanas, solo el 2% de los participantes abandonó debido a efectos secundarios no deseados. Esta mejora en la tolerancia al tratamiento es clave para la adopción masiva de nuevos agentes antiobesidad en los próximos años.