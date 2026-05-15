Farhadi y el eco de Kieślowski en Cannes: Cine, Política y Melancolía

Un análisis detallado sobre la nueva película de Asghar Farhadi, Historias paralelas, su conexión con el legado de Kieślowski y el impacto de la crisis política iraní durante su estreno en Cannes.

El cineasta iraní Asghar Farhadi ha regresado al prestigioso Festival de Cannes con una propuesta que entrelaza la herencia del maestro polaco Krzysztof Kieślowski con su propia visión ética y contemporánea.

Durante años, el director de Nader y Simin, una separación, mantuvo una distancia prudente respecto a la idea de adaptar la serie El Decálogo, pero la insistencia del guionista Krzysztof Piesiewicz y la posibilidad de centrarse en un único episodio transformaron su duda inicial en una aceptación entusiasta. Farhadi decidió decantarse por el sexto mandamiento, centrándose no tanto en la mirada intrusiva del voyeur que espía a través de un cristal, sino en la carga emocional de las palabras que se escapan y se pierden en el aire.

Esta obra, titulada Historias paralelas, se concibió como un complejo tríptico donde convergen la imagen, el sonido y la escritura, contando además con la emblemática música de Zbigniew Preisner, quien ya había dejado una huella imborrable en la trilogía Tres colores. Sin embargo, la presentación de la película estuvo empañada por una profunda tristeza y una fatalidad imprevista.

Justo antes de pisar la alfombra roja para celebrar la puesta de largo de su filme, Farhadi recibió la noticia a través de un mensaje de WhatsApp sobre el fallecimiento de Piesiewicz, el hombre que había sido el puente creativo entre él y la obra de Kieślowski. Este duelo personal se sumó a una atmósfera cargada de tensión geopolítica que dominó la rueda de prensa.

El espacio dedicado a discutir los méritos artísticos de la cinta fue desplazado por la urgencia de la realidad iraní. Con una voz firme pero dolorida, el director denunció la muerte de numerosos civiles bajo bombardeos y la represión brutal contra manifestantes inocentes en su tierra natal.

Para Farhadi, toda muerte es un crimen injustificable, ya sea en el marco de una guerra o en una manifestación pacífica, y su declaración en Cannes se convirtió en un acto de resistencia y memoria frente a la tragedia humana que atraviesa Irán. En cuanto a la narrativa de Historias paralelas, la película se presenta como un laberinto complejo que desafía al espectador a través de una estructura enrevesada.

La trama gira en torno a una escritora huraña y ermitaña, interpretada por figuras del calibre de Isabelle Huppert y Catherine Deneuve, quien vive recluida en un entorno asfixiante de libros y objetos antiguos. La entrada de un joven ayudante en su vida desencadena una espiral de obsesión basada en la ficción que la autora ha creado observando a sus vecinos a través de un telescopio.

Esta premisa evoca inevitablemente la obra maestra de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, pero Farhadi la lleva hacia un terreno de vampirización creativa que recuerda a la cinta Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. La película es extensa, superando las dos horas y encadenando hasta tres finales distintos, lo que puede generar una sensación de tedio para algunos, pero que busca reflejar la ambigüedad inherente a la condición humana.

El reparto, compuesto por Vincent Cassel, Pierre Niney y Virginie Efira, ha defendido fervientemente la visión del director. Efira, en particular, destaca la complejidad de su doble papel, el cual fue construido siguiendo las referencias de Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel y la estética visual de Tres colores: Rojo.

Pierre Niney ha señalado que en un mundo actual marcado por el maniqueísmo y las respuestas simplistas, el cine de Farhadi ofrece un refugio necesario basado en los matices y la incertidumbre. A pesar de las críticas sobre su ritmo estirado y algunas interpretaciones cuestionables, la película se mantiene como un ejercicio de perfeccionismo técnico y una reflexión profunda sobre cómo la realidad y la ficción se alimentan mutuamente hasta convertirse en profecías autocumplidas.

Es, en esencia, un puente entre la escuela europea y la sensibilidad persa, buscando la verdad en los intersticios de lo no dicho y en la fragilidad de los vínculos humanos





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