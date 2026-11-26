La FAO anticipa una cosecha mundial histórica de 3,7 millones de toneladas para la campaña 2026-2027. España aumentará su producción un 22,7%, generando un excedente que requiere gestión de mercado y estabilización de precios.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, ha proyectado un escenario de producción histórica para el sector del aceite de oliva. La organización estima que la cosecha mundial alcanzará los 3,7 millones de toneladas para la campaña 2026-2027, la cual se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Este volumen récord implica un incremento sustancial en la disponibilidad global del producto. La FAO detecta un notable aumento en la producción impulsado principalmente por España, cuya contribución sería clave para alcanzar estas cifras totales. El organismo advierte que este mayor volumen, sumado a los stocks existentes, crea un entorno de oferta muy abundante que exige nuevas estrategias de comercialización y gestión de inventarios.

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El liderazgo español en la producción mundial

La proyección de la FAO sitúa a España en el epicentro del crecimiento productivo global. Se prevé que la producción nacional aumente un 22,7% en comparación con el periodo 2025-2026. Este crecimiento elevaría el volumen nacional a 1,6 millones de toneladas en la campaña 2026-2027.

Este nivel de producción marcaría la tercera campaña consecutiva de alto rendimiento, tras experimentar una sucesión de cosechas cortas y precios elevados a principios de la década. La acumulación de volúmenes exigirá a los productores y distribuidores gestionar un mayor stock de enlace o almacenaje para la campaña siguiente. La diversificación de la ingesta sigue siendo una tendencia constante en los mercados internacionales.

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Posiciones de las organizaciones agrarias y el precio justo

Los principales actores del sector coinciden en la necesidad de estabilizar los precios para garantizar la viabilidad económica de la cadena. La organización agraria UPA, representada por su asociado Cristóbal Cano, ve estas proyecciones con optimismo. Cano considera que es el momento adecuado para abrir nuevos mercados y impulsar acciones que beneficien directamente a los productores nacionales.

Por su parte, la cooperativa DCOOP, que produce aproximadamente 200.000 toneladas anuales, ha propuesto medidas concretas de intervención. El presidente de DCOOP, Antonio Luque, ha definido un precio justo entre 4 y 5 euros por litro para el producto final. Luque sostiene que esta franja de precio sería aceptable tanto para el vendedor como para el consumidor, asegurando un margen suficiente para todos los actores de la cadena de valor.

El Secretario General de UPA, José Antonio Solano, ha respaldado la retirada del 12% del aceite producido durante esta campaña. Esta cifra equivale a unas 188.000 toneladas, de un total previsto de 600.000 toneladas. La medida fue aprobada por el Ministerio de Agricultura el pasado 6 de noviembre con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda real del mercado.

Desafíos comerciales y la competencia internacional

La expansión de la oferta española enfrenta obstáculos significativos en los mercados de exportación. Rafael Pico Acevedo, director general de ASOLIVA, ha alertado sobre la pérdida de liderazgo comercial que ha sufrido España en los últimos 15 años. Este declive se atribuye principalmente a la ventaja arancelaria de Túnez, que no sufre gravámenes sobre sus exportaciones.

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Una barrera comercial crítica es la tarifa del 10% impuesta por la administración estadounidense. Esta medida fue implementada tras el retorno a la Casa Blanca en abril de 2025, lo que afecta directamente la competitividad del aceite de oliva español frente a otros orígenes. Pico Acevedo ha reconocido que Túnez está ganando terreno al carecer de estos aranceles, lo que complica la penetración en este mercado estratégico.

Para contrarrestar esta situación, el representante de los exportadores españoles aboga por gestiones diplomáticas a nivel nacional y europeo. La estrategia consiste en lograr que el aceite de oliva español sea excluido de cualquier recargo fiscal adicional. Asimismo, se identifican mercados emergentes con alto poder adquisitivo y interés en la alimentación saludable como oportunidades de futuro para absorber parte de este excedente productivo.