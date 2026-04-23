Fangoria regresa al formato álbum con 'La verdad o la imaginación' tras siete años de singles

Alaska y Nacho Canut presentan su nuevo álbum, explorando la tensión entre la verdad y la imaginación, y reflexionando sobre el poder de la creatividad y la influencia de la cultura pop.

Después de siete años de publicar únicamente sencillos y EPs, el dúo musical Fangoria , compuesto por Alaska y Nacho Canut , regresa al formato álbum con 'La verdad o la imaginación'.

Este retorno a la estructura tradicional de álbumes, que recuerda a los orígenes de la industria musical de los años 50, surge de la necesidad de explorar un concepto de manera más profunda. El proceso creativo, aunque similar a sus trabajos anteriores, presenta una particularidad: la colaboración con el productor holandés Matt Pop se realizó completamente a distancia, a través de Zoom y correo electrónico, sin un encuentro físico.

El título del álbum plantea un dilema entre la verdad y la imaginación, una pregunta a la que Nacho Canut responde con convicción, defendiendo el poder de la imaginación como motor del progreso y la supervivencia humana. Alaska complementa esta idea, argumentando que la imaginación es esencial para resolver problemas y adaptarse al entorno.

Ambos artistas coinciden en que la imaginación les salvó durante su juventud, permitiéndoles crear su propia identidad y encontrar un espacio en un mundo que a menudo no les ofrecía uno. La influencia de artistas como David Bowie, Gary Glitter y Michael Jackson fue crucial en este proceso de auto-descubrimiento y creación de su propio universo pop.

Fangoria se define como contemporánea, pero no política, reflejando en sus letras temas actuales sin pretender dar lecciones morales o prescribir cómo vivir la vida. Su música, con raíces en la escena europea, se caracteriza por referencias culturales europeas y un sonido euro-dance distintivo. El álbum 'La verdad o la imaginación' no solo representa un regreso al formato álbum, sino también una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la importancia de la creatividad.

Alaska y Nacho Canut exploran la tensión entre lo que es real y lo que imaginamos, sugiriendo que la imaginación es una herramienta fundamental para comprender el mundo y darle sentido. La colaboración a distancia con Matt Pop, aunque inusual, demuestra la capacidad de la tecnología para facilitar la creación artística y superar las barreras geográficas.

El dúo enfatiza que su música siempre ha estado conectada con el contexto social y cultural, aunque prefieren evitar mensajes directos o juicios de valor. En lugar de ofrecer respuestas, plantean preguntas y animan a la reflexión. La influencia de la cultura pop de los años 70, especialmente de artistas que desafiaron las convenciones sociales, es evidente en su trabajo.

Fangoria se identifica con aquellos que se sintieron marginados o diferentes, y su música ofrece un espacio de libertad y autoexpresión. El álbum es una celebración de la individualidad y la imaginación, y un recordatorio de que la creatividad puede ser una fuerza poderosa para el cambio. La elección del título 'La verdad o la imaginación' no es casualidad. Representa una constante en la carrera de Fangoria, que siempre ha explorado la ambigüedad y la dualidad.

El dúo reconoce que la verdad es subjetiva y que la imaginación puede ser una forma de escapar de la realidad o de transformarla. Su música es un reflejo de esta tensión, combinando elementos de la cultura pop, la electrónica y la música de autor.

'La verdad o la imaginación' es un álbum que invita a la reflexión y a la experimentación, y que confirma a Fangoria como uno de los grupos más innovadores y relevantes de la escena musical española. La ausencia de un encuentro físico con el productor Matt Pop, aunque sorprendente, no afectó la calidad del trabajo, demostrando que la comunicación y la colaboración pueden ser efectivas incluso a distancia.

El álbum es un testimonio de la capacidad de adaptación de Fangoria y de su compromiso con la creatividad y la innovación. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la imaginación se convierte en una herramienta esencial para navegar por la incertidumbre y construir un futuro mejor





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