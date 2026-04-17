Family Offices se Globalizan ante la Inestabilidad Geopolítica y la Búsqueda de Opciones

La creciente incertidumbre geopolítica, marcada por conflictos, cambios fiscales y sanciones económicas, impulsa a las family offices a expandir su presencia globalmente. Estas oficinas de gestión de patrimonio familiar buscan diversificar riesgos, optimizar la fiscalidad y acceder a nuevas oportunidades de inversión, revirtiendo tendencias anteriores de simplificación y adoptando una estrategia deliberada de complejidad para asegurar la resiliencia en un mundo cada vez más fragmentado y impredecible.

La inestabilidad geopolítica global está impulsando a las familias adineradas a diversificar su estrategia patrimonial mediante la apertura de nuevas sucursales de sus family offices a lo largo y ancho del planeta. El objetivo primordial es mitigar los riesgos generados por conflictos bélicos, las fluctuaciones en las políticas fiscales y la imposición de sanciones económicas. Asesores del sector han señalado que eventos de gran calado, como la imposición de aranceles bajo la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, su intervención en Venezuela y las continuas operaciones militares contra Irán, han generado una percepción de menor estabilidad en las jurisdicciones de origen de muchas de estas oficinas. Paralelamente, la abolición del régimen de los no domiciliados (non-dom) en el Reino Unido, junto con la escalada de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido en los últimos años, han intensificado la necesidad de buscar refugios seguros y opciones diversificadas.

Una fuente que hasta hace poco operaba una family office en Dubái, prefirió mantener el anonimato, pero afirmó que los individuos de alto patrimonio están activamente buscando “respaldos”, lugares donde “depositar un cuarto de millón de dólares para tener un abanico de opciones disponibles”. Esta estrategia se enmarca en una tendencia generalizada de “descentralización ante la imprevisibilidad de la gobernanza”, según Tom Everett-Heath, director global de investigaciones, diligencia y cumplimiento del grupo de inteligencia corporativa Kroll. Everett-Heath subraya que, a medida que el mundo se vuelve más incierto, la diversificación geográfica y operativa de la red patrimonial ofrece un beneficio considerable, de forma análoga a como se gestionaría una cartera de activos financieros. Esta cobertura efectiva se vuelve crucial ante la posibilidad de que parte de su infraestructura en una jurisdicción determinada sea congelada, ya sea por sanciones, inclusión en listas negras o por otras medidas gubernamentales imprevistas.

Los datos respaldan esta tendencia. El Informe Global de Family Offices 2026 de JPMorgan revela que el 74% de las family offices fuera de los Estados Unidos identifican la geopolítica como uno de los cinco principales riesgos de inversión. En el caso de las oficinas estadounidenses, esta cifra se sitúa en el 57%. Una family office unifamiliar, que puede englobar desde la gestión de inversiones hasta la dirección de negocios operativos y la organización de filantropía y servicios de estilo de vida, está adaptando su estructura para afrontar estos desafíos. Una encuesta llevada a cabo en 2024 por la consultora Deloitte indicó que el 28% de estas oficinas ya operan con múltiples sucursales, y un 12% tiene planes concretos de establecer nuevas. Un ejemplo palpable es Bayshore Global Management, la family office de Sergey Brin, cofundador de Google, que estableció una sucursal en Singapur en 2020.

Aunque la mayoría de las family offices que contemplan una expansión internacional prefieren hacerlo dentro de su propia región geográfica, según la misma encuesta de Deloitte, las oficinas europeas muestran un interés significativo en Norteamérica, con un 43% considerando la posibilidad de expandirse allí. Por su parte, las oficinas de la región de Asia-Pacífico son las únicas que han expresado interés en abrir sucursales en Oriente Medio, con un 6% manifestando esta intención. Rebecca Gooch, directora en Deloitte y autora de la encuesta, explica que las family offices están construyendo una “huella internacional” con el propósito de “acceder a oportunidades de inversión, atraer al mejor talento, optimizar los resultados fiscales y regulatorios, y gestionar el riesgo geopolítico en un sistema global más fragmentado”. Gooch añade que esta transformación es especialmente notable entre las family offices más grandes e institucionalizadas, donde la presencia internacional se está integrando como parte fundamental de la arquitectura de su cartera, y no como una decisión operativa secundaria.

La apertura de múltiples sucursales representa una clara inversión de la tendencia previa hacia la simplificación, según Sara Macedo, directora principal de Emissary Partners, una firma que colabora con estas oficinas en “situaciones especiales”. Macedo señala que la complejidad se está adoptando “de forma deliberada para ofrecer opcionalidad”. William Sinclair, codirector global de la práctica de family office en JPMorgan Private Bank, apunta que existen motivaciones inherentes a la globalización familiar que trascienden la geopolítica. Según él, las familias son cada vez más globales a medida que las generaciones avanzan, y es posible que la siguiente generación decida residir en otra jurisdicción. La persona de la oficina dubaití complementa esta visión, indicando que, si bien se puede establecer una sucursal en el Golfo como respaldo, la alta dirección de las familias a menudo prefiere mantener su residencia cerca de enclaves como el Lago Lemán o el West End de Londres.

El panorama de las family offices es de crecimiento y expansión. Según datos de Deloitte para 2024, existían más de 8.000 family offices unifamiliares a nivel mundial, gestionando un volumen de activos de 3,1 billones de dólares. Las proyecciones sugieren que para el año 2030, este número podría ascender a casi 11.000, con una gestión patrimonial estimada en 5,4 billones de dólares. Este crecimiento sostenido y la creciente complejidad estratégica reflejan la adaptación de estas estructuras financieras a un entorno global cada vez más dinámico y desafiante.





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