Family Enterprise Partners refuerza su equipo de inversiones con tres nuevas incorporaciones

La firma de asesoramiento patrimonial Family Enterprise Partners (FEP) anuncia la incorporación de Alejandro Ferrero, Pablo Estupiñán y David López para fortalecer su área de Inversiones y Relación con Clientes. Provenientes de entidades como Grupo Colpatria, Indosuez Wealth Management y Orienta Wealth, los profesionales aportan experiencia en mercados privados y gestión de inversiones. FEP, que actualmente asesora 1.500 millones de dólares, planea duplicar ese volumen y ampliar su base de clientes para 2030, apoyándose en tecnología y análisis avanzado.

Family Enterprise Partners (FEP) refuerza su área de Inversiones y Relación con Clientes con la incorporación de Alejandro Ferrero, Pablo Estupiñán y David López. Las nuevas incorporaciones provienen de reconocidas firmas como Grupo Colpatria, Indosuez Wealth Management y Orienta Wealth, aportando experiencia en mercados privados y gestión de inversiones.

FEP apuesta por la tecnología y el análisis avanzado mediante un equipo propio de data science e inteligencia patrimonial para mejorar la toma de decisiones. La firma asesora actualmente 1.500 millones de dólares y busca duplicar el volumen gestionado y aumentar el número de grupos familiares asesorados para 2030. La incorporación de los tres profesionales se enmarca dentro del plan de crecimiento de la firma y en su apuesta por seguir fortaleciendo sus capacidades de asesoramiento patrimonial.

Ferrero contribuirá con una amplia experiencia en inversiones en mercados privados y una visión cercana de la empresa familiar, fruto de su trayectoria profesional en el, donde participó en labores de análisis y seguimiento de inversiones. España, México, Miami (EEUU) y Centroamérica, FEP asesora unos 1.500 millones de dólares (1.280 millones de euros). duplicar el volumen asesorado hasta los 3.000 millones de aquí a 2030, y Hace pocos meses, también se reforzó con fichajes en Santander (Ainhoa Barco como directora de Legal y Cumplimiento), Accenture (Imelda Huerta como El foco de FEP Wealth son los grandes grupos o ultrarricos con más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por familia asesorada.

Pero también tiene capacidad para tratar a clientes por debajo de los 10 millones mediante su servicio de gestión discrecional de carteras. AltamarCAM lanza un fondo de 200M para invertir en los activos de capital riesgo de EQT Andbank se sube a la ola católica del Papa con un fondo que invierte con los principios de la Iglesia Disfruta de la experiencia completa. Suscríbete para escuchar todos nuestros artículos y acceder a los resúmenes clave de la actualidad





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