Familias monoparentales afrontan salarios insuficientes ante el aumento de la vivienda

El estudio KSNET y Daleph revela que familias monoparentales con un hijo necesitan entre 2,196 y 2,949 euros brutos al mes para cubrir sus gastos, especialmente el alquiler, generando tensión que se reflejará en la huelga del 11 de noviembre.

El análisis financiero de KSNET y Daleph muestra que las familias monoparentales con un hijo dependen de un único ingreso para cubrir sus gastos, lo que implica salarios entre 2.196 y 2.949 euros brutos mensuales. La brecha entre el sueldo mínimo y los costes de vivienda genera un creciente descontento que se refleja en la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre.

Determinaciones sobre salarios y vivienda

El informe Salario de vida 2026 identifica el monto mínimo requerido para mantener una vida digna en las principales zonas metropolitanas de España. En Madrid, este valor asciende a 2.061 euros brutos mensuales; en Barcelona 1.891 euros; en Valencia 1.680 euros; en Sevilla 1.668 euros; en Bilbao 1.645 euros. Estos montos se calculan a partir de una cesta que incluye alimentación, alquiler, transporte, educación y ocio.

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Las cifras ponen de manifiesto que el salario mínimo interprofesional (SMI) todavía queda muy por debajo del nivel necesario. El Gobierno apenas aumentó el SMI un 5,3 % hasta 1.286 euros brutos al mes, es decir, 65 euros más que los 1.221 euros actuales. El informe sugiere que se necesite una ley en 2026 que amplíe la deducción fiscal para el SMI.

Situación de familias monoparentales y costos de vivienda

Para una persona viviendo sola, el coste de la vivienda consume entre el 48 % y el 57 % de los ingresos netos, si se cuenta con el salario de vida. En Madrid la vivienda representa el 53 % de los gastos de una persona sola, llegando al 57 % en su ciudad. En una pareja con dos hijos, el alquiler constituye el 36 % del presupuesto familiar.

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El alquiler de un piso de un dormitorio ronda los 592 euros en el área metropolitana de Sevilla y 1.180 euros en Madrid. Para una vivienda de tres dormitorios, los precios oscilan entre 731 y 1.524 euros. Las familias monoparentales con un hijo, que cubren el presupuesto con un único sueldo, deben ganar entre 2.196 y 2.949 euros brutos al mes.

Reivindicaciones de la huelga general del 11N

La convocatoria del 11 de noviembre, apoyada por CCOO, UGT y otras centrales sindicales, busca exigir mejoras salariales y luchar contra la especulación inmobiliaria. Subrayan que los ingresos actuales no permiten afrontar los costes de vivienda, lo que afecta especialmente a pares con hijos y a personas solteras.

El pleito con la vivienda, que absorbe el 5 % del presupuesto de una persona sola y el 36 % de una pareja con dos hijos, se ha convertido en la principal causa de la agitación laboral. Las protestas se centran en la necesidad de incrementar el SMI, ampliar la deducción fiscal y establecer un plan de vivienda asequible ante la creciente burbuja inmobiliaria.