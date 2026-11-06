Familias Galán y Costa compran RBE al fondo Cinven por 1.400 millones de euros

Las familias Galán y Costa adquieren el control mayoritario de Restaurant Brands Europe por 1.400 millones de euros, cerrando la salida de Cinven del accionariado con una valoración récord en España.

La familia Galán, encabezada por Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y la familia Costa Cerezuela, propietaria de Costa Food, han adquirido el control mayoritario de Restaurant Brands Europe ( RBE) por una cifra que asciende a 1.400 millones de euros. Esta operación marca el cierre definitivo de la venta realizada por el fondo de inversión británico Cinven, que dejaba de formar parte del accionariado de la cadena de restaurantes.

Los nuevos propietarios constituirán un núcleo duro liderado por Gregorio Jiménez, quien mantendrá el control ejecutivo de la compañía. Este grupo de inversores nacionales detentará el 51% de las acciones de RBE, consolidando una alianza estratégica que combina capital financiero español con la experiencia operativa local. La transacción representa la adquisición más significativa en la historia del sector de la restauración en España.

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Detalles financieros y estructura accionarial

La valoración de la operación se sitúa en 9,5 veces el EBITDA reportado por RBE en 2025, un múltiplo que refleja la sólida rentabilidad de la empresa. La familia Costa Cerezuela aporta 100 millones de euros, lo que le otorga un porcentaje superior al 15% en la nueva estructura. Por su parte, la familia Galán invierte 80 millones de euros a través de sus vehículos de inversión, reafirmando su compromiso a largo plazo con el sector de la hostelería y la gestión de marcas globales.

Restaurant Brands International (RBI), la matriz global propietaria de Burger King, KFC y Popeyes, mantendrá una participación superior al 10% en RBE tras la transacción. Esta retención de acciones permite a la corporación estadounidense continuar beneficiándose del éxito de la masterfranquicia española, que ha multiplicado sus ventas por cinco y su EBITDA por tres desde que Cinven tomaría el control en 2021.

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Estrategia de los socios y respaldo de RBI

La llegada de este nuevo bloque accionarial no ha sido fruto de la casualidad, sino el resultado de intensas negociaciones donde el liderazgo de Gregorio Jiménez fue determinante. Fuentes conocedoras señalan que la propuesta de Jiménez, respaldada por la trayectoria de crecimiento de RBE, superó a ofertas anteriores, incluyendo la analizada por el fondo Mubadala. RBI ha dado su visto bueno total a la operación, reconociendo el valor de un equipo directivo local con historial probado.

Además del núcleo familiar, el accionariado incluirá a los fondos Point Break y RAM, así como a Fernando Núñez, hermano de Gregorio Jiménez, y al equipo directivo de la compañía. Esta diversificación de socios minoritarios asegura un alineamiento de intereses entre la gestión operativa y los propietarios, facilitando la continuidad de la estrategia de expansión que ha caracterizado a RBE en los últimos años.

Impacto en el mercado y próximos pasos

La transacción implica un crédito financiero de 1.400 millones de euros, liderado en asesoramiento y financiación para los compradores. El proceso ha contado con el asesoramiento legal específico para los adquirentes, garantizando la estructuración jurídica necesaria para una operación de esta envergadura. RBE, que emplea a 26.000 trabajadores en sus mercados, seguirá operando con autonomía dentro del sistema RBI, aprovechando las sinergias globales de la marca.

Se espera que el cierre definitivo de la adquisición se produzca en el primer cuatrimestre de 2027. Este plazo permite completar los trámites regulatorios y financieros necesarios. Con esta venta, Cinven realiza una salida exitosa de su inversión, obteniendo una plusvalía que duplica el valor inicial de la operación en 2021, cuando adquirió el control por 2.100 millones de euros.

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Crecimiento sostenido y proyección futura

Restaurant Brands Europe ha experimentado una transformación profunda, pasando de generar 282 millones de euros en ventas a 1.541 millones de euros. Si se suman los ingresos de los locales franquiciados, la cifra supera los 2.000 millones de euros. El EBITDA ha crecido desde 52 millones hasta 245 millones de euros en el mismo periodo, consolidando a RBE como una de las masterfranquicias con mejores márgenes a nivel global.

La compañía destina aproximadamente 200 millones de euros anuales para abrir una media de 100 restaurantes, manteniendo un crecimiento sostenido a doble dígito. La financiación bancaria ha sido refinanciada exitosamente, reduciendo el coste de la deuda hasta el euríbor más un diferencial del 3%. La salida de Cinven, que recibió un dividendo extraordinario de 200 millones de euros, cierra un capítulo de alto rendimiento para el fondo británico y abre una nueva etapa de liderazgo local para RBE.