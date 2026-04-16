Familias de Jóvenes Asesinados Exigen Endurecer la Ley del Menor en España

Cinco familias que han perdido a sus hijos a manos de menores presentan más de 100.000 firmas en el Congreso de los Diputados para solicitar una reforma de la Ley del Menor, argumentando que las penas actuales son insuficientes ante la gravedad de los delitos.

Cinco familias de jóvenes brutalmente asesinados por menores de edad en España se han unido en una iniciativa conjunta que este jueves los llevará al Congreso de los Diputados. Su propósito: presentar más de 100.000 firmas, recolectadas a través de la plataforma Change.org, con un objetivo claro: exigir el endurecimiento de la Ley del Menor.

Estas familias consideran que las penas actuales para los menores infractores son profundamente insuficientes, llegando a calificarlas de vergüenza, ya que en muchos casos se limitan a regímenes de internamiento cerrado.

Según la Ley Orgánica 5/2000, la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años implicados en un presunto delito de homicidio oscila, en el mejor de los escenarios, entre uno y cinco años de internamiento.

Esta situación genera una enorme frustración e indignación entre los afectados, que sienten que la ley no protege adecuadamente a la sociedad ni reconoce la gravedad de los actos cometidos por estos jóvenes. La lucha por una justicia más contundente se ha convertido en una causa común para estas familias, que buscan un cambio legislativo significativo que refleje la gravedad de los delitos y ofrezca una mayor protección a las futuras víctimas.

La fecha elegida para la presentación de las firmas no es casualidad; coincide con el que sería el 19º cumpleaños de Juan, uno de los jóvenes asesinados en Tárrega (Barcelona) por un menor. Su madre, Silvia Guerrero, una de las principales impulsoras de esta iniciativa, lamenta que la Ley del Menor no refleje la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que demuestran una madurez aterradora. Guerrero ha logrado reunir más de 65.000 firmas para esta causa, sumándose a la ya abultada cifra total de más de 100.000 firmas aportadas por todas las familias involucradas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de otras familias que han vivido tragedias similares. Francisco José Márquez, padre de un joven asesinado en Isla Mayor (Sevilla) en julio de 2023, es uno de los afectados que clama por una reforma. El autor del crimen de su hijo, un menor de 17 años en el momento de los hechos, fue condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada con asistencia educativa. Otro caso conmovedor es el de Jesús Rosado Jiménez, de 18 años, asesinado en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween. El juzgado impuso al responsable nueve años de internamiento en régimen cerrado, complementados con cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa, declarándolo coautor de un delito de asesinato y otro de robo con violencia con uso de armas en grado de tentativa.

La familia de Alejandro Ortega Romero también se suma a esta lucha. Alejandro, de 16 años, fue asesinado en Córdoba tras un altercado en el que el agresor, que buscaba quitarle una botella, terminó apuñalándolo. El joven acusado fue condenado a ocho años de internamiento terapéutico en salud mental en régimen cerrado, seguidos de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve. Finalmente, los familiares de Leticia Rosino, asesinada en Castrogonzalo (Zamora), denuncian que el autor de su muerte, menor en el momento del crimen, quedará en libertad el próximo 3 de mayo tras cumplir ocho años de internamiento.

La desesperación y el anhelo por justicia son palpables en las palabras de José Márquez: Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Nadie nos va a devolver a nuestros niños, ninguna pena parece suficiente pero, desde luego, lo que hay ahora no es justicia. Estas cinco familias, unidas por el dolor y la búsqueda de un cambio, representan la voz de muchos ciudadanos que exigen una legislación más acorde con la gravedad de los delitos cometidos por menores.

La movilización de estas cinco familias pone de manifiesto una preocupante realidad social: la recurrencia de delitos graves cometidos por menores y la sensación de impunidad que a menudo se percibe debido a las limitaciones legales existentes. La Ley Orgánica 5/2000, si bien busca la resocialización del menor infractor, parece no contemplar la dureza y el impacto devastador de ciertos crímenes, dejando a las familias de las víctimas en un estado de profunda desolación e impotencia.

La iniciativa llevada al Congreso no solo busca un aumento de las penas, sino una reflexión profunda sobre la edad penal, la capacidad de discernimiento de los menores y las medidas de seguridad y rehabilitación que se aplican. Las firmas recogidas son un clamor ciudadano que demanda un equilibrio entre la protección de los menores y la seguridad de la sociedad. Se busca que la ley no solo sea un instrumento de corrección, sino también de disuasión y, sobre todo, de justicia para quienes han perdido a sus seres queridos en circunstancias tan trágicas.

La visita al Congreso de los Diputados por parte de estas familias representa un hito en su batalla por visibilizar un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y por lograr que sus voces sean escuchadas en la búsqueda de un marco legal más justo y efectivo. La esperanza reside en que esta presión social impulse una reforma legislativa que reconozca la gravedad de estos actos y ofrezca una respuesta más contundente a los delitos cometidos por menores, brindando así un atisbo de consuelo a las familias afectadas y fortaleciendo la protección de la ciudadanía ante futuras tragedias.





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley Del Menor Delincuencia Juvenil Reformas Legales Justicia Asesinato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Almeida: El Ayuntamiento devolverá la tasa de basuras de 2025 solo si la ley lo permiteEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que la devolución de la tasa de basuras de 2025, declarada nula por el TSJM, se realizará solo en los casos en que la ley lo permita, dependiendo de la decisión de recurrir la sentencia. La oposición pide la devolución general del dinero.

Read more »

Nueva Ley de Comedores Escolares Promueve Alimentación Saludable en EspañaA partir de este jueves, todos los colegios españoles deben limitar los fritos y el azúcar en sus menús, ofreciendo más fruta, verdura y pescado. La ley, publicada hace un año, establece períodos de adaptación para cumplir con la prohibición de bollería industrial y la reducción de carne roja, promoviendo alimentos de temporada y ecológicos. También se enfoca en la reducción de residuos y el uso de técnicas culinarias más saludables, así como la promoción del agua. Se establece la obligación de reducir la generación de residuos y desperdicio alimentario, con la recogida separada para su posterior reciclado, y reducir la sal en ciertos productos para abril de 2027.

Read more »

Airef alerta de menor crecimiento, más inflación y mayor déficit por la guerra en IránRedactor de la sección Economía y Política. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Periodismo de El País por la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de incorporarse a EXPANSIÓN, ha trabajado en Cadena Ser, Europa Press y Cinco Días, donde fue jefe de sección de Economía.

Read more »

Airef alerta de menor crecimiento, más inflación y mayor déficit por la guerra en IránRedactor de la sección Economía y Política. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Periodismo de El País por la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de incorporarse a EXPANSIÓN, ha trabajado en Cadena Ser, Europa Press y Cinco Días, donde fue jefe de sección de Economía.

Read more »

Presidente de Chile anuncia proyecto de ley para "reconstrucción nacional y desarrollo económico"El presidente chileno, José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley con más de 40 medidas enfocadas en competitividad tributaria, empleo formal, agilización de estudios ambientales, certeza jurídica y contención del gasto público. La iniciativa busca abordar diversas emergencias que afectan la seguridad, economía y bienestar de los ciudadanos, incluyendo un plan para cerrar fronteras.

Read more »

Francia debate una controvertida proposición de ley para luchar contra 'las nuevas formas de antisemitismo'La iniciativa pretende ampliar el ámbito de aplicación del delito de apología del terrorismo y, de aprobarse, podría sancionar “la incitación a la destrucción de un Estado reconocido por Francia”. Sus detractores consideran que supone un peligro para la libertad de expresión, en particular cualq...

Read more »