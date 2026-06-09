Familias andaluzas exigen medidas urgentes ante el calor en las escuelas

Plataformas de madres y padres denuncian que la Ley de Bioclimatización no se aplica y que las aulas superan los 30 grados, afectando la salud y el aprendizaje.

La plataforma de familias andaluzas ha intensificado sus reivindicaciones ante la llegada de las altas temperaturas a la región. Durante una concentración celebrada este martes frente a la Delegación de Educación , el colectivo ha pedido a las organizaciones sindicales del ámbito educativo que den un paso más en defensa de la comunidad escolar.

Con esta medida pretenden denunciar la situación que se repite cada final de curso en numerosos centros, donde alumnado y profesorado continúan desarrollando la actividad lectiva en condiciones insoportables. La paciencia de muchas familias se ha agotado tras años de denuncias y reclamaciones sin respuesta efectiva. En diversos mensajes difundidos a través de redes sociales, el colectivo ha instado a dejar atrás los gestos simbólicos y adoptar medidas de mayor impacto para forzar una respuesta institucional.

En este sentido, ponen como referencia las movilizaciones desarrolladas recientemente en otros territorios como Cataluña y Comunidad Valenciana, donde la comunidad educativa ha recurrido a paros y huelgas para exigir mejoras urgentes en las infraestructuras escolares. Existe una normativa vigente, la Ley de Bioclimatización de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico en 2020.

Esta normativa establecía la incorporación progresiva de soluciones destinadas a garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura en los centros educativos públicos, promoviendo además el uso de energías renovables y estrategias arquitectónicas sostenibles. Sin embargo, las asociaciones de familias denuncian que la aplicación efectiva de esa legislación sigue siendo insuficiente.

A su juicio, la falta de ejecución de las medidas previstas ha provocado que, durante episodios de calor intenso, las temperaturas en las aulas superen ampliamente los niveles considerados adecuados para el desarrollo normal de la actividad académica. La preocupación se ha visto reforzada por las elevadas temperaturas registradas durante el mes de junio.

Muchos padres procedentes de centros educativos andaluces alertan de espacios donde los termómetros han alcanzado o superado los 30 grados centígrados, una circunstancia que, según advierten las familias, repercute tanto en la capacidad de concentración del alumnado como en el bienestar físico de estudiantes y docentes. Una madre aseguró: muchos tenemos que recoger a nuestros hijos y no tenemos con quien dejarlos.

Otro padre reclamó: es de vergüenza que seamos los padres los que tengamos que comprar con nuestro propio dinero ventiladores o pingüinos para las aulas. La plataforma sostiene que la defensa de unas condiciones dignas en los colegios e institutos no debe entenderse como una reivindicación puntual vinculada al verano, sino como una cuestión relacionada con la calidad del sistema educativo público.

Por ello, insisten en que es necesario garantizar que el derecho a la educación pueda ejercerse en entornos seguros y saludables. Mientras continúan las protestas, las familias esperan una respuesta de los sindicatos y de la Consejería de Desarrollo Educativo. El objetivo, aseguran, es lograr que se cumpla la ley y se invierta en infraestructuras adecuadas, como sistemas de climatización eficientes y mejoras en el aislamiento térmico de los edificios escolares.

Además, piden que se establezcan protocolos claros para suspender las clases cuando las temperaturas superen umbrales peligrosos, tal como se hace en otros países. La lucha de estas familias no solo busca alivio inmediato ante el calor, sino también un cambio estructural que garantice la dignidad y la salud de toda la comunidad educativa andaluza





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