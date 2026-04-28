Familia Venezolana Forzada a Huir Tras Redada Migratoria y Cierre de Aplicación CBP One

Una familia venezolana, incluyendo a una madre que acaba de dar a luz, se vio obligada a abandonar su hogar tras recibir alertas sobre redadas migratorias. El cierre de la aplicación CBP One bajo la administración Trump complicó aún más su situación, dejándolos en una situación precaria y con deudas médicas y de vivienda.

Osmeilys, apenas dos días después de dar a luz, junto a su esposo, su recién nacido y su hijo de 10 años, se vieron forzados a abandonar su hogar tras recibir videos de un vecino que mostraban arrestos de agentes de ICE en su edificio durante una redada migratoria .

Desde entonces, la familia vive en una situación precaria, con su vida en Estados Unidos profundamente alterada. Osmeilys, temiendo por su seguridad, solicita no revelar su rostro ni apellido. La pareja, originaria de Venezuela, llegó a Estados Unidos en 2023 buscando asilo a través de la aplicación CBP One, implementada bajo la administración Biden.

Sin embargo, decidieron no continuar con el proceso al considerar que no cumplían con los requisitos para ser considerados víctimas de persecución. El esposo de Osmeilys obtuvo un permiso de trabajo a través de la misma aplicación, pero este fue revocado en enero de 2025 cuando la administración Trump desmanteló CBP One.

Esta plataforma, que permitía a los migrantes solicitar la entrada legal a Estados Unidos y acceder a diversos servicios, fue cerrada abruptamente tras la toma de posesión de Trump, cancelando todas las citas programadas, incluyendo las de la familia de Osmeilys. Posteriormente, en marzo de 2025, DHS transformó CBP One en CBP Home, una aplicación que, en lugar de facilitar la solicitud de asilo, permite a los migrantes expresar su intención de “autodeportarse”.

A cambio de abandonar el país, DHS ofrece incentivos económicos que inicialmente ascendían a US$ 1.000, y que recientemente se han incrementado a US$ 2.600. La entonces secretaria Kristi Noem, destituida por Trump el mes pasado, defendió esta medida argumentando que “restauraba la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos”. El punto de inflexión para Osmeilys y su esposo, Luis, llegó durante una cita médica para su bebé.

Al ser alertados sobre controles migratorios en la zona, decidieron no regresar a su hogar por temor a ser detenidos. Esta decisión los obligó a buscar refugio inmediato y a renunciar a gran parte de sus pertenencias. Osmeilys relata haber pasado un día entero en el coche, apenas dos días después de dar a luz. Según testimonios de vecinos, también inmigrantes, la situación ha generado un clima de miedo en el edificio, impidiendo que los niños asistan a la escuela.

El arrendador del edificio, tras conversar con agentes federales, fue informado de que ICE estaba buscando a una persona específica. CNN ha contactado a ICE para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta. Se ha confirmado que Osmeilys y su esposo no tienen antecedentes penales. Gracias a una amiga de la familia, Osmeilys y Luis encontraron un nuevo hogar, aunque ubicado a una distancia considerable de su antigua vivienda.

“Ha sido muy difícil, pero lo importante es que estamos juntos y un poco más tranquilos”, afirma Osmeilys. Sin embargo, las preocupaciones persisten, especialmente en lo que respecta al depósito de alquiler, que supera los US$ 800, y la falta de un contrato formal. La propietaria les ha permitido alquilar sin el depósito inicial, con la condición de que lo paguen una vez que regularicen su situación laboral y puedan firmar el contrato.

Además de los problemas de vivienda, la familia enfrenta deudas médicas por el parto de su bebé, que ascienden a cerca de US$ 9.000. Osmeilys explica que la cancelación de la aplicación CBP One por parte de la administración Trump resultó en la revocación del permiso de trabajo de su esposo, lo que los obligó a buscar alternativas laborales para cubrir los gastos del hogar.

“Le informaron en Recursos Humanos que había un problema con su permiso y no pudieron solucionarlo”, relata. A pesar de las dificultades económicas y la incertidumbre, la familia expresa su deseo de permanecer en Estados Unidos y está buscando asesoría legal para ajustar su estatus migratorio. Osmeilys también menciona que asistieron a varias citas de control migratorio hasta el año pasado, pero dejaron de hacerlo tras conocer casos de familias que fueron detenidas y deportadas después de presentarse.

La historia de Osmeilys y su familia es un reflejo de la creciente ansiedad y el temor que experimentan muchos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellos que dependen de programas gubernamentales que pueden ser revocados o modificados abruptamente. Su situación pone de manifiesto las consecuencias humanas de las políticas migratorias y la vulnerabilidad de las familias que buscan una vida mejor en Estados Unidos





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