Familia Kennedy demanda contra el arco triunfal de Trump

Nueve miembros de la familia Kennedy piden a un tribunal federal bloquear el arco triunfal de 76 metros de Trump por obstruir las vistas de las tumbas en Arlington.

La familia Kennedy, una de las dinastías políticas más emblemáticas de Estados Unidos, se ha sumado a la demanda contra el Gobierno de Donald Trump para frenar la construcción del arco triunfal de 76 metros que el presidente impulsa. Nueve miembros de la familia presentaron el martes una moción ante un tribunal federal en Washington para impedir que se levante la estructura.

La solicitud sostiene, en parte, que el arco obstruye las vistas de las tumbas de la familia en el Cementerio Nacional de Arlington. El caso se suma a otras impugnaciones que buscan detener un proyecto que, según sus críticos, altera un paisaje histórico junto al río Potomac.

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Detalles del arco triunfal y su impacto visual

El arco triunfal propuesto por Trump tendría una altura de 76 metros y se levantaría junto al Cementerio Nacional de Arlington y el Puente Memorial que cruza el río Potomac. La familia Kennedy afirma que la estructura proyectará sombras de forma permanente sobre el recinto.

Según el documento judicial, el arco perjudicaría las líneas de visión hacia las tumbas y los monumentos erigidos en honor de la familia Kennedy. Los demandantes también señalan que la vista alcanzaría a los monumentos de cientos de miles de héroes estadounidenses caídos.

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Los opositores advierten que la escala del arco alteraría la relación visual con otros monumentos nacionales, entre ellos el Monumento a Lincoln, la Casa de Arlington y el Monumento a Robert E. Lee. Para estos críticos, la presencia de la estructura rompería la solemnidad de los funerales que se celebran en el cementerio.

Argumentos de la familia Kennedy y de sus abogados

Los abogados Norman Eisen y Steve Jonas, de Democracy Defenders Fund, representan a los miembros de la familia Kennedy en esta demanda. Ambos sostienen que el proyecto constituye una interferencia ilegal con el cementerio y con los héroes allí homenajeados.

Eisen y Jonas señalan que las tumbas y monumentos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Ethel Kennedy y Edward M. Kennedy se verían afectados por el proyecto. Argumentan que solo el Congreso tiene la facultad constitucional para autorizar una intrusión de esta magnitud.

En su comunicado, los abogados afirmaron que los miembros de la familia se suman a los demás litigantes para proteger este sitio histórico. Además, defendieron que la causa busca preservar el Estado de derecho y la separación de poderes.

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Plazos del proyecto y próximos pasos judiciales

Trump ha dicho que pretende terminar el arco antes de dejar el cargo dentro de dos años. Sin embargo, ese cronograma se ha complicado por impugnaciones legales, incluida otra demanda de alto perfil presentada por veteranos y conservacionistas.

La moción de la familia Kennedy se presentó ante un tribunal federal en Washington, donde el caso seguirá su tramitación. Entre los familiares enterrados en Arlington figuran el presidente John F. Kennedy, la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis, el senador Robert F. Kennedy y su esposa, Ethel Kennedy, el senador Edward M. Kennedy y el teniente Joseph P. Kennedy Jr.