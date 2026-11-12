Familia de Jesús de Miguel agradece donaciones y recibe causa de muerte

La familia del futbolista fallecido confirma la recepción de fondos y revela que el traumatismo torácico fue la causa de su muerte tras el accidente en el partido.

La familia de Jesús de Miguel Alameda ha emitido un comunicado oficial a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para agradecer públicamente todas las muestras de cariño, solidaridad y las donaciones económicas recibidas. Este mensaje llega tras la confirmación de que se han percibido correctamente los fondos procedentes de la campaña de crowdfunding organizada por su compañero de equipo, el futbolista Fran Sol. La familia expresó su profunda emoción al conocer la gran cantidad de personas que apoyaron la iniciativa, destacando que cada gesto y mensaje de apoyo ha sido recibido con gran afecto y gratitud.

Confirmación de recepción de fondos solidarios

A través del comunicado, la familia de Jesús de Miguel detalló que la familia de Jesús de Miguel Alameda, gestionando a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha querido compartir con todos los seguidores que ya han recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Aunque la campaña sigue activa, la organización del mismo continúa abierta para aquellos que deseen contribuir, manteniendo el enlace oficial proporcionado en el mensaje. Este gesto solidario ha movilizado a una amplia comunidad de aficionados y compañeros del deporte que buscabán apoyar a la familia en este momento tan difícil.

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Investigación y causa oficial del fallecimiento

La investigación sobre la muerte del delantero de CD Tenerife apunta firmemente a un traumatismo torácico como la causa compatible con su fallecimiento. Jesús de Miguel tuvo que ser atendido de urgencia sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López tras recibir un golpe fuerte en el pecho por parte del portero del Andorra, Jesús Owono. Tras este incidente, el delantero de 30 años fue trasladado inmediatamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció horas después de ser ingresado. Esta información oficial aclara el desenlace trágico del encuentro deportivo.

Entierro y reacción del entorno futbolístico

Dos días después de la tragedia, el 5 de noviembre, Jesús de Miguel fue enterrado en el cementerio municipal de Navahermosa, en Toledo. A la ceremonia acudieron sus compañeros del CD Tenerife y diversas personalidades del fútbol español que quisieron rendirle homenaje. La investigación por la muerte del delantero madrileño continúa abierta y se encuentra a la espera de conocer las conclusiones finales de las autoridades correspondientes. En el ámbito internacional, otros futbolistas como Materazzi han recordado incidentes pasados, cuestionándose si algo similar les hubiera podido suceder a ellos también, reflejando la conmoción general en el deporte.

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Impacto en el entorno deportivo actual

Mientras la familia procesa su duelo, el mundo del fútbol sigue avanzando con sus competiciones habituales. Otros jugadores enfrentan sus propios desafíos físicos y profesionales en este periodo, como Robert Sánchez, quien resultó ileso tras sufrir un accidente con su Ferrari en el Circuito de Nürburgring, estrellándose contra una barrera de protección. Asimismo, Carlos Alcaraz aparece en Turín con un vendaje kinesiotape y un estabilizador rotuliano en su rodilla derecha para las Finales ATP, donde se medirá a jugadores como Medvedev, Cobolli y Tiafoe. Rafa Jódar también hará su debut en este torneo enfrentándose a Zverev.

Agradecimiento final y legado solidario

La familia de Jesús de Miguel reiteró su agradecimiento de corazón por las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante estos días tan dolorosos. Quisieron destacar que estar presentes, colaborar y acompañar a la familia ha significado mucho para todos ellos. El mensaje final, firmado como la familia de Jesús de Miguel Alameda, cerró con un tono lleno de afecto, agradeciendo a todos aquellos que contribuyeron con su tiempo, sus recursos y sus palabras de apoyo. Esta respuesta pública cierra el ciclo inmediato de la recaudación, aunque la memoria del futbolista perdura en la comunidad deportiva y entre sus familiares.