Familia de Jesús de Miguel agradece apoyo tras su fallecimiento en el CD Tenerife

La familia del futbolista español Jesús de Miguel ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha pedido respeto por su intimidad tras la trágica muerte del delantero del CD Tenerife.

La familia de Jesús de Miguel ha emitido un comunicado oficial desde el tanatorio ubicado en Navahermosa, Toledo, para agradecer públicamente las innumerables muestras de cariño, apoyo y respeto que han recibido desde el fallecimiento del delantero. La localidad toledana será el escenario donde se celebrará el entierro del jugador madrileño de 30 años esta tarde, en un momento marcado por una profunda tristeza colectiva.

Agradecimiento familiar y petición de privacidad

En este mensaje leído por Manuel Hernández, los familiares han expresado su gratitud hacia todos aquellos que se han acordado de Jesús a través de mensajes, llamadas y gestos de afecto. Han reconocido explícitamente a sus compañeros de equipo, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarles sus condolencias y acompañarlos en este instante doloroso, destacando la huella imborrable que el futbolista dejó en tantas personas.

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No obstante, la familia ha hecho una petición clara y urgente: solicitar que se preserve la intimidad de ellos mismos y de todas las personas que les están acompañando durante este duelo. Han explicado que necesitan vivir este proceso con la tranquilidad que la situación requiere, entendiendo el interés público pero priorizando su bienestar emocional en estos días críticos.

Investigación sobre las causas de la muerte

Paralelamente al duelo familiar, la investigación judicial sobre las circunstancias exactas de la muerte sigue abierta. Un informe preliminar apunta a un traumatismo torácico como causa compatible con el fallecimiento, describiéndolo como un accidente. Los investigadores están analizando detalladamente tanto la acción entre Jesús de Miguel y Jesús Owono que desencadenó la tragedia como la asistencia médica inmediata que recibió el jugador sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López.

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El análisis también cubre el traslado posterior del futbolista al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde finalmente falleció este martes. Esta doble línea de investigación busca determinar con precisión técnica y legal cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la pérdida de la vida del delantero del CD Tenerife, manteniendo abiertas las preguntas sobre la atención sanitaria recibida en el campo de juego.

Reacciones del entorno deportivo

Jesús Owono, el portero del Andorra FC implicado en la jugada, ha roto su silencio para expresar su dolor. Ha declarado que están siendo los días más difíciles de su vida y le resulta complicado asimilar lo sucedido, mostrando un enorme pesar por la pérdida de Jesús y pensando constantemente en él, su familia y sus allegados. El guardameta ha indicado que afrontará cualquier cuestión futura con todo el respeto, reconociendo que no puede pensar en otra cosa más que en el dolor compartido.

El entorno del fútbol español ha respondido con solidaridad, recordando que Jesús de Miguel deja un vacío imposible de llenar pero también un recuerdo inmenso para quienes tuvieron la suerte de compartir vida con él. Este reconocimiento colectivo subraya el impacto personal del jugador más allá de sus estadísticas deportivas, consolidando su memoria como una figura querida por compañeros, rivales y seguidores.