Falsedad: No hay pruebas de apagón global el 17 de noviembre ni ciberataque a EE.UU.

Desmienten el rumor sobre un apagón mundial este 17 de noviembre. La prueba de alerta en EE.UU. es un simulacro rutinario sin relación con crisis globales ni ciberataques bancarios.

Los usuarios de WhatsApp han consultado a VerificaRTVE sobre una serie de mensajes virales en redes sociales que alertan de un supuesto apagón eléctrico mundial y ciberataque masivo programado para el 17 de noviembre. Estos rumores, difundidos en plataformas como X, Facebook e Instagram, argumentan la inminencia de una crisis utilizando como pruebas un simulacro del sistema de emergencias de Estados Unidos, supuestas predicciones de la serie Los Simpson y vídeos manipulados del presidente estadounidense.

La prueba de alerta estadounidense es un simulacro

La afirmación central que sostiene la alarma es que el 17 de noviembre se llevará a cabo una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, lo cual, según los rumores, indicaría la ocurrencia de un desastre real. Sin embargo, la agencia gubernamental responsable confirmó en redes sociales que este ejercicio es meramente informativo y de entrenamiento, diseñado para transmitir un mensaje en televisión y radio a las 14:40 hora este, sin ninguna conexión con un apagón o un ataque informático global.

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El anuncio oficial aclara que el simulacro se realizará tanto en inglés como en español, y establece que, si las condiciones atmosféricas lo requieren, podría posponerse hasta el 3 de diciembre. En ninguno de los documentos oficiales existe mención alguna a una interrupción generalizada del suministro eléctrico o a una falla sistémica en las redes financieras para la fecha señalada, desmintiendo por completo la naturaleza catastrófica de la alerta.

Vídeos manipulados de Donald Trump circulan en redes

Además del simulacro de emergencia, varias cuentas digitales han comenzado a distribuir vídeos editados con inteligencia artificial que muestran al presidente Donald Trump anunciando un apagón nacional de 90 días. En estas grabaciones falsas, el mandatario afirma que solo quienes inviertan en un fondo de criptomonedas llamado United States Power Reserve (USPR) tendrían acceso a la electricidad durante la crisis.

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Los expertos en verificación de datos han determinado que estos vídeos son manipulaciones que toman como base una comparecencia real del presidente emitida por Fox, donde en realidad critica al Partido Demócrata. La coincidencia visual entre el vídeo original y la versión falsa se rompe a partir del segundo 11, momento en el que se aplica la distorsión de audio y video para dar una falsa credibilidad a la amenaza económica y tecnológica.

Uso indebido de Los Simpson y normativas de la UE

Los difusores del rumor también han recurrido a la cultura pop para dar validez a sus afirmaciones, citando un episodio de Los Simpson titulado It's a Blunderful Life, emitido el 19 de noviembre de 2023. En la escena seleccionada, el personaje Lisa Simpson menciona un gran apagón en un diario con la fecha 17 de noviembre, aunque la serie nunca especifica el año, lo que convierte esta afirmación en una coincidencia temporal sin valor predictivo.

Asimismo, se ha malinterpretado un comunicado de la Unión Europea donde la comisaria Hadja Lahbib instó a la población a preparar un kit de supervivencia de 72 horas. Esta recomendación se enmarca dentro de una estrategia de preparación para crisis frecuentes y complejas en Europa, y no hace referencia a una amenaza específica de apagón o ciberataque inminente en la fecha mencionada.

Riesgos financieros y desinformación recurrente

La difusión de estas noticias falsas tiene un propósito claro y dañino: promover la inversión en criptomonedas fraudulentas bajo la premisa de que el sistema financiero tradicional colapsará. Los perfiles involucrados en esta narrativa han demostrado un patrón recurrente de manipulación de discursos públicos para sembrar pánico, utilizando técnicas similares para atribuir supuestas profecías a eventos históricos como los atentados del 11 de septiembre o la muerte del papa Francisco.

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Es fundamental mantener la calma y basar las decisiones en fuentes oficiales verificadas, ya que no existe ninguna evidencia que respalde la existencia de un apagón global o un ciberataque coordinado contra los bancos para el 17 de noviembre. La información correcta es la mejor herramienta para prevenir el pánico innecesario y proteger el patrimonio de los ciudadanos ante esquemas de estafa digitales.