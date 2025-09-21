Fallos en las Pulseras Telemáticas: Preocupación por la Seguridad de las Víctimas de Violencia de Género

Un magistrado denuncia fallos en las pulseras telemáticas utilizadas para proteger a las víctimas de violencia de género. Los cambios en el proveedor y la adquisición de nuevos dispositivos han generado problemas de funcionamiento, poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas. Se destaca la pérdida de información, falsas alarmas y la facilidad con la que los agresores pueden quitarse las pulseras. A pesar de la gravedad de la situación, el magistrado transmite un mensaje de tranquilidad a las víctimas, recordándoles que existen otras medidas de protección.

El magistrado Francisco Gutiérrez expone una problemática dual. Hasta octubre de 2023, Telefónica proveía las pulseras telemáticas , arrendándolas a una empresa israelí de alta tecnología. Con el cambio de proveedor, Vodafone se hizo cargo del servicio tras un concurso donde Telefónica no participó, un proceso que implicó una migración de datos con pérdida de información crucial.

Paralelamente, el Ministerio de Igualdad optó por la compra directa de los dispositivos, finalizando el acuerdo previo de alquiler. El magistrado expresa desconocimiento sobre el origen de la adquisición de las nuevas pulseras, pero denuncia fallos persistentes: falsas alarmas, falta de cobertura y otros problemas que generan dudas sobre la efectividad de su funcionamiento. Preocupa especialmente la involución tecnológica, pasando de dispositivos considerados pioneros en la Unión Europea para la protección de las víctimas a pulseras que, en lugar de brindar seguridad, generan angustia. El magistrado Gutiérrez señala que el cambio de sistema ha provocado una situación de vulnerabilidad, contrastando con la seguridad que ofrecían los dispositivos anteriores. Los maltratadores enfrentaban dificultades significativas para manipular las pulseras de la licitación antigua, requiriendo herramientas como un cortafrío. Los nuevos dispositivos, en cambio, son notablemente más fáciles de remover, incrementando el riesgo para las víctimas. \El magistrado relata casos concretos que ilustran los problemas de funcionamiento. En un incidente, un agresor se quitó la pulsera en la playa y evadió la justicia durante más de tres meses a pesar de la emisión de una orden de busca y captura. Finalmente, fue detenido y encarcelado. Otro caso involucra a un hombre que, a pesar de llevar la pulsera, se presentó en la casa de la víctima. Aunque la policía lo detuvo, el informe del centro Cometa reportó una ubicación errónea del dispositivo y el agresor, situándolos a dos kilómetros de distancia. Estos errores ponen de manifiesto la falta de fiabilidad del sistema actual. El magistrado Gutiérrez ha denunciado los fallos al Observatorio de Violencia de Género del CGPJ y a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero lamenta la falta de respuesta y la persistencia de los problemas. El problema se manifiesta con diversos casos en los juzgados de Sevilla, donde el mal funcionamiento de las pulseras ha puesto en peligro a las víctimas.\Ante esta situación, el magistrado Gutiérrez transmite un mensaje de tranquilidad a las víctimas, especialmente a aquellas catalogadas como de riesgo alto o extremo según el sistema Viogen. Subraya que las pulseras son solo una de las medidas de protección disponibles, y que los jueces y magistrados pueden implementar acciones más restrictivas, como prohibiciones de acceso a determinadas áreas o incluso la prisión preventiva. Se enfatiza la importancia de no depender únicamente de las pulseras y se recuerda que la protección integral de las víctimas requiere de una combinación de medidas judiciales. En su comunicación, el magistrado busca tranquilizar a las víctimas, recordándoles que están protegidas por un sistema de seguridad más amplio. La información sobre este asunto se complementa con el seguimiento de las últimas noticias y la actualidad en el canal de WhatsApp y en la plataforma Atresplayer, ofreciendo a la audiencia una visión completa de la situación





