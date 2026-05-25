Fallo mixto de juez de Nueva York permite que pruebas cruciales sean admitidas en caso de homicidio

Un juez de Nueva York emitió un fallo mixto que permitirá a los fiscales presentar pruebas cruciales en el caso de homicidio de Luigi Mangione, incluyendo un arma de fuego y un diario lleno de escritos. La decisión divide la evidencia en dos categorías y podría limitar las opciones de defensa de Mangione.

Un juez de Nueva York emitió un fallo mixto la semana pasada, desestimando algunos objetos encontrados en la mochila de Luigi Mangione para su próximo juicio por homicidio.

Pero pruebas cruciales aún serán admitidas, allanando el camino para un caso sólido contra Mangione, según expertos legales, y generando preguntas sobre el tipo de defensa que podría presentar ante un jurado. El fallo del lunes dividió en gran medida la evidencia en dos categorías: objetos encontrados en una búsqueda inicial de la mochila de Mangione en un McDonald’s de Pensilvania días después del tiroteo fatal del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y aquellos encontrados en una búsqueda posterior de la bolsa en la estación de policía de Altoona.

El juez de Nueva York, Gregory Carro, estuvo de acuerdo con el equipo de defensa de Mangione en que la primera búsqueda realizada por la Policía local fue inapropiada, y prohibió que los objetos incautados en ese momento fueran presentados en el próximo juicio por homicidio de Mangione. Pero la búsqueda posterior siguió correctamente los protocolos del departamento, dictaminó Carro, permitiendo a los fiscales presentar pruebas que están en el centro de su caso: el presunto arma homicida y un diario lleno de escritos que las autoridades han calificado de “manifiesto”.

“Si la fiscalía tuviera que elegir sin tener en cuenta la ley qué pruebas querría que fueran admisibles en el juicio, serían el arma y el cuaderno”, dijo Gary Galperin, exfiscal que pasó más de 40 años en la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, a CNN. “Esas dos pruebas son tan incriminatorias y tan cruciales”. Luigi Mangione compareció el lunes ante un tribunal de Manhattan.

Artículo relacionado Juez dictamina que los escritos del cuaderno de Luigi Mangione y el arma incautada en su mochila serán admitidos como prueba Mangione está acusado de homicidio intencional, posesión de un instrumento falsificado y siete cargos de posesión de un arma en relación con la muerte de Thompson, quien fue muerto a tiros la mañana del 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia el hotel de Midtown Manhattan donde se celebraba la conferencia anual de inversores de su empresa. Una imagen tomada de una grabación de cámara corporal muestra a la Policía de Altoona, Pensilvania, registrando la mochila de Luigi Mangione.

Mangione, de 28 años, también enfrenta un proceso federal relacionado con la muerte de Thompson, así como cargos estatales en Pensilvania. El caso del estado de Nueva York está programado para ser el primero en ir a juicio, con la selección del jurado prevista para comenzar en septiembre. Él se ha declarado inocente de todos los cargos.

La defensa de Mangione argumentó que todas las pruebas de la mochila debían ser excluidas porque la Policía de Altoona registró ilegalmente su bolso, lo que llevó al juez a celebrar una audiencia de supresión de nueve días a finales del año pasado. Aunque mixta, la decisión de Carro del lunes representó una victoria para la Oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que parece tener un caso sólido, dijeron expertos legales a CNN.

Y cuando se combina con las declaraciones que supuestamente Mangione hizo a las fuerzas del orden tras su arresto, la fuerte evidencia física podría limitar sus opciones de defensa en el juicio.

“Si el arma y el cuaderno hubieran sido excluidos”, dijo Galperin, “sería un caso muy diferente. ” Qué hay y por qué es tan importante Un arma El fallo de Carro el lunes permitirá a los fiscales mostrar a los jurados el arma de fuego que, según ellos, se usó para disparar dos veces por la espalda a Thompson: una pistola de 9 mm impresa en 3D recuperada de la mochila de Mangione en la estación de policía de Altoona.

Steve Wasserman, profesor adjunto asociado en John Jay College of Criminal Justice, describió el arma como “muy crucial”, diciendo a CNN: “Podría realmente eliminar la duda en la mente de algunos jurados”. Los investigadores dijeron que incautaron esta arma de fuego de 9 mm de la mochila de Luigi Mangione cuando fue arrestado en diciembre de 2024.

De hecho, los fiscales han dicho en documentos judiciales que el arma coincide con los casquillos de bala de 9 mm encontrados en la escena, lo que la convierte en una pieza clave de evidencia que podría vincular a Mangione con el tiroteo. Los fiscales han dicho que se encontraron dos casquillos y un cartucho sin disparar en la escena, cada uno con una palabra que parece hacer referencia a una crítica a las tácticas de la industria de seguros: “delay” (retrasar), “depose” (deponer) y “den”, que se asume significa “deny” (negar).

“Si hay pruebas forenses sólidas que vinculan esta arma con el crimen, (la defensa) tiene un trabajo difícil”, dijo Wasserman





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